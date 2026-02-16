Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: hora, alineaciones y dónde ver partido de ida por Copa Libertadores

Este martes 17 de febrero, 2 de Mayo y Sporting Cristal tendrán su primer roud en la Copa Libertadores 2026 de esta segunda fase. El duelo entre peruanos y paraguayos se disputará en el estadio Rio Parapití ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero a partir de las 7:30 p. m. hora de Lima y 9:30 p. m. hora oaraguaya. La transmisión lo puedes seguir mediante ESPN y Disney Plus.

Para la escuadra local será otra batalla titánica tras eliminar del torneo internacional a Alianza Lima en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro ganaron los paraguayos por 1-0 y el segundo lo empataron 1-1.

De hecho, el técnico Eduardo Ledesma se pronunció al respecto y calificó a los celestes como un duro muy duro. "Va a ser un rival duro como Alianza Lima o más. Ojalá estemos otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria".

Por su parte, Sporting Cristal viajó este lunes en duelo chárter y en horas de la tarde llegó a Paraguay. El equipo de Paulo Autuori viene motivado tras haber ganado el último fin de semana como visitante a Juan Pablo II con goles de sus delanteros Felipe Vizeu y Luis Iberico. La confianza está en poder sacar un buen resultado ante 2 de Mayo.

Hasta el momento, la única baja confirma en tienda celeste es la ausencia de Gabriel Santana por lesión. El futbolista brasileño no viajó junto al resto del plantel debido a molestias en el pie derecho; sin embargo, no todas son malas noticias. El comando técnico incluyó en la lista de concentrados a Christofer González, quien se había lesionado el pasado sábado 24 de enero.

Sobre el partido, el director general de Cristal, Julio César Uribe se refirió al partido contra 2 de Mayo. "En el fútbol no hay favoritos y gana quien mejor hace las cosas, no es un tema d intensión sino de capacidad, esa es la razón d la competencia. Somos profesionales y tenemos q estar listos para competir en ambos torneos. Eso es algo tácito".

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez, Dávalos Valdez, Pedro Pablo Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Alan Gómez, Hosue Díaz, Óscar Romero, Elías Alfonso, Rodrigo Ruiz Díaz, Pedro Delvalle.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

México: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7:30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 8:30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p. m.

España: 01:30 a. m

2 de Mayo vs Sporting Cristal: canal y dónde ver

El canal ESPN 2 será el encargado de la transmisión del partido entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal. Este servicio lo encuentras en los diversos operadores de cable como Movistar TV, Directv y Claro TV.

Sin embargo, si eres de las personas que prefiere ver el partido de los rimense mediante alguna aplicación de streaming solo debes contar con una suscripción a Disney Plus o DGO y seleccionar el duelo que deseas ver.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: apuestas y pronóstico

APUESTAS 2 DE MAYO X SPORTING CRISTAL BETSSON 2.88 2.98 2.52 BETANO 3.00 3.25 2.62 BET365 2.75 3.25 2.50 1XBET 2.95 3.10 2.63 COOLBET 2.90 3.10 2.65

2 de Mayo vs Sporting Cristal: entradas y precios

Las entradas para el partido de ida está disponible en las boleterías del estadio Rio Parapiti y también puedes compralo de forma online por la red ambar. Los precios son los siguientes: