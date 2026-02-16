Sporting Cristal aseguró el fichaje de delantero colombiano por todo el 2026: "Llegó"

El objetivo de Sporting Cristal es avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, pero sin descuidar su rendimiento en el fútbol peruano. Por ello, los 'rimenses' contarán con el refuerzo que llega desde Colombia para aportar en los goles. A la Florida estará llegando Yhonier López, delantero de 21 años que jugará en la Liga 3.

"Yhonier López reforzará la filial de Sporting Cristal, que disputará la Liga 3. Real Cartagena es el dueño de su pase. Llegó a La Florida en condición de préstamo con opción de compra, hasta fin de año. ¿La consigna? El ascenso a Liga 2", señaló el periodista Denilson Barrenechea sobre el fichaje del plantel celeste para lo que resta de la temporada.

Sporting Cristal se reforzó para la Liga 3.

De esta manera, el nuevo fichaje de Sporting Cristal iniciará su historia en el club rimense tras haber pasado por la reserva de Cartagena (Colombia) y en la Academia Cantolao. El flamante atacante asume este nuevo reto en su corta carrera en busca de llegar al primer equipo y ser parte del plantel de Paulo Autuori.

Sporting Cristal busca ser protagonista en la tercera división al ser su primera participación en el torneo y su objetivo es conseguir el ascenso a Liga 2 para el próximo año. Recordemos que este 2026 suma su segunda edición.

¿Quiénes juegan en la Liga 3 del fútbol peruano?

Son un total de 37 equipos que buscan el ascenso a la Liga 2 y entre ellos se destacan diferentes equipos de todas las provincias del Perú. Además de Sporting Cristal, también están instituciones como Alianza Lima, ADT, Cienciano, Melgar, Sport Boys, entre otros.