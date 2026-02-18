Sporting Cristal lo dejó ir gratis y ahora recibe elogios en club histórico de Liga 1: "Seguridad"

Sporting Cristal ha presentado un equipo renovado en esta temporada, luego de haber realizado una gran restructuración en su plantel con la finalidad de conseguir el título de la Liga 1. En ese sentido, el club dejó ir sorprendente a una destacada figura sin recibir beneficios económicos y ahora viene siendo destacado por su rendimiento.

Sporting Cristal lo dejó ir gratis y ahora destaca en club histórico de Liga 1

Uno de los jugadores que dejó Sporting Cristal ante la constante falta de minutos fue Alejandro Duarte. El experimentado guardameta no renovó contrato luego de ser descartado por la directiva y llegó a un acuerdo con Alianza Lima, clásico rival de los rimenses, por los próximo 3 años. Precisamente, el portero nacional viene siendo titular con los blanquiazules y ha recibido elogios por su desempeño.

Duarte está ocupando momentáneamente el lugar de Guillermo Viscarra bajo los tres palos, pero ha respondido de gran manera al desafío. Precisamente, luego de la tercera fecha fue uno de los puntos altos de los 'íntimos' y fue elegido como el mejor arquero por la cuenta de la Liga 1.

Alejandro Duarte fue destacado como el mejor portero de la fecha 3 de la Liga 1.

"Seguridad garantizada. Alejandro Duarte, de Alianza Lima, es nuestro arquero de la fecha 3 de la Liga 1 Apertura", mencionaron en su publicación, junto a una gráfica donde destacaban sus estadísticas debajo del arco.

Alejandro Duarte demuestra que poco a poco está volviendo a su mejor nivel y fue una pieza vital para que Alianza Lima rescate un empate en su última visita a Alianza Atlético de Sullana, dejando su valla invicta. De esta forma, el portero está olvidando su etapa con Sporting Cristal, donde fue considerado como el tercer arquero del equipo durante los últimos años.

Valor de mercado de Alejandro Duarte

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el portero de 31 años ostenta una aceptable valorización en el mercado de fichajes con 325 mil euros. Sin embargo, su máxima cifra fue de 700 mil euros, la que logró en la temporada 2022, cuando fue el titular indiscutible de Sporting Cristal.