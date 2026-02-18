Exárbitro FIFA dio rotunda opinión por polémica expulsión de Luis Iberico: "Reglamentariamente..."

Sporting Cristal logró rescatar un valioso empate por 2-2 ante 2 de Mayo y buscará su clasificación en el partido vuelta en el Callao. Los rimenses sacaron un buen rendimiento, pese a que jugaron todo el segundo tiempo con un jugador menos tras la polémica expulsión de Luis Iberico. Sobre esta acción un exárbitro FIFA no dudó en opinar sobre la sanción contra el jugador.

Exárbitro FIFA dio rotunda opinión por polémica expulsión de Luis Iberico

Al rededor de los 39 minutos del primer tiempo, Iberico recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada contra Sanabria, jugador de 2 de Mayo. El atacante de Sporting Cristal fue expulsado inmediatamente, luego de que el árbitro contemplara una acción temeraria, pese a que primero impacta en el balón.

Precisamente, Winston Reátegui, exjuez de línea FIFA, analizó la acción y fue enfático al expresar que esta acción fue muy imprudente ya que el jugador celeste fue con mucha fuerza en la disputa del balón y puso en riesgo la salud del rival. Por ello, consideró que la expulsión fue una decisión correcta.

Video: L1 Radio

"Acá hay intensidad. Sí, existe fuerza excesiva, corre peligro la integridad del jugador. Luego de eso, hay que ver la intensidad, existe velocidad y fuerza. Reglamentariamente esto es tarjeta roja, miren a donde va la pierna, es clara", mencionó en el programa 'L1 Radio'.

De esta manera, queda en evidencia que Luis Iberico fue correctamente expulsado en el duelo de ida. Y es que, pese a que hubo contacto con el balón, terminó siendo una jugada que pudo generar una fuerte lesión para el jugador de 2 de Mayo.

Luis Iberico vio la segunda tarjeta roja de su carrera

Luego de haber sido expulsado con Sporting Cristal, Luis Iberico sumó la segunda tarjeta roja de toda su carrera profesional. La última vez que fue expulsado fue en la temporada 20220, cuando militaba en las filas de UTC.

Por lo pronto, el atacante no será considerado para el partido de vuelta ante 2 de Mayo que se disputará el próximo martes 24 de febrero y representará una baja complicada para el esquema de Paulo Autuori.