Diego Rebagliati resaltó futbolista titular de Sporting Cristal ante empate con 2 de Mayo: "Volvió"

Sporting Cristal estuvo cerca de la derrota en Paraguay ante 2 de Mayo, pero rescató un empate que permite tener la llave abierta de Copa Libertadores para el cotejo de vuelta en el Callao. Los celestes tuvieron altos y bajos a lo largo de los 90 minutos, por lo que Diego Rebagliati tomó la palabra para destacar a uno de los titulares.

Diego Rebagliati destaca a jugador de Sporting Cristal

Durante el programa "Al Ángulo", el comentarista deportivo se rindió ante Cristiano Da Silva por su nivel de juego a lo largo de la llave ante 2 de Mayo. De hecho, hubo un susto en el arranque del compromiso por una posible lesión del lateral brasileño, ya que recibió un golpe en la rodilla. Sin embargo, logró recuperarse y afrontar los 90 minutos del cotejo en Paraguay.

Siguiendo esa línea, Diego Rebagliati lamentó la mala fortuna que tuvo el brasileño para convertir ese autogol que le dio la victoria parcial a 2 de Mayo contra Sporting Cristal. Pese a esa desafortunada acción, es uno de los que se debe destacar no solo por lo mostrado en Copa Libertadores, sino desde los primeros minutos con camiseta celeste.

"Cuando parecía que se venía la catástrofe, con mucha mala suerte, sobre todo con el autogol de Cristiano, que volvió a ser de los mejores jugadores de Cristal, al otro lado un blooper peor o parecido al arquero de 2 de mayo que no se había equivocado en la llave con Alianza", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Fuera de ello, siente que el partido presentó dos bloopers que terminaron emparejando la llave entre los paraguayos y peruanos, por lo que ahora hay gran responsabilidad en Sporting Cristal para ser fuerte en el duelo de vuelta que se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Próximo partido de Sporting Cristal

Si bien viene de afrontar un duelo de Copa Libertadores ante 2 de Mayo, Sporting Cristal ahora se mentaliza en el duelo ante Universitario de Deportes por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Este compromiso fue programado para el sábado 21 de febrero a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT).