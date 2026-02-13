Precios de entradas Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores en el Miguel Grau del Callao

Sporting Cristal dio a conocer los precios de entradas para su partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. Los celestes primero tendrán que ir a Paraguay para el cotejo de ida, en el que esperan sacar una gran ventaja para no tener complicaciones en la vuelta que se afrontará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Entradas Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Vale aclarar, que estos precios de entradas son en preventa y exclusivamente para los socios de Sporting Cristal que tienen este beneficio para adquirir sus boletos en este choque de Copa Libertadores 2026:

Popular Norte: 34.90 soles

Oriente: 49.90 soles

Occidente: 89.90 soles

Palco: 169.90 soles

De momento, Sporting Cristal ha indicado que no está habilitada la Tribuna Sur del Miguel Grau del Callao, por lo que próximamente puede haber novedades en las redes sociales de la institución celeste.

Precio de entradas en preventa para Sporting Cristal.

¿Cómo comprar entradas de Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Estas entradas se pueden adquirir mediante Joinnus, plataforma oficial para los partidos de Sporting Cristal en Liga 1 y Copa Libertadores. De momento, el LINK solo está disponible para los "Socios PaSCión", por lo que luego estará disponible para el público general. El procedimiento es seleccionar la tribuna de tu agrado e indicar la cantidad de boletos posibles. Luego de ello, elegir el método de pago y tener tu entrada impresa para el día del compromiso.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, día y hora del partido de vuelta de Copa Libertadores

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero a partir de las 19:30 horas locales (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.