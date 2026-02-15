Medio paraguayo lanzó inédito comentario sobre Alianza previo al Cristal vs 2 de Mayo: "Por un..."

Este martes 17 de febrero, Sporting Cristal iniciará su camino en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2 de la etapa preliminar ante 2 de Mayo. El cuadro cervecero buscará regresar a una fase de grupos frente a un rival que viene de hacer historia en el torneo Conmebol tras eliminar a Alianza Lima.

Medio paraguayo dejó inédito comentario sobre Alianza Lima previo al Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El elenco liderado por el entrenador Paulo Autuori llegó hasta esta instancia tras disputar los Play-Offs de la Liga 1 2026 ante Cusco FC, mientras que, los paraguayos después de hacer historia venciendo a los blanquiazules.

Por tal motivo, ABC de Paraguay recordó esta valiosa hazaña que consiguió el conjunto de Eduardo Ledesma y señalaron que por segunda vez consecutiva, el '2' tendrá que enfrentarse a un elenco de Perú.

"De nuevo un equipo peruano en el camino del Gallo norteño, el Club Sporting Cristal, luego de superar en la primera fase al Alianza Lima, por un global de 2-1 (1-0 en el juego de ida y 1-1 en la vuelta)", indicó el prestigioso medio extranjero en su sitio web oficial.

Prensa paraguaya recordó a Alianza Lima previo al duelo con Sporting Cristal/Foto: Abc

Un dato para resaltar es que, el rival de turno de los bajopontinos sufrió una dura caída 3-0 con Sportivo Ameliano por la liga paraguaya, y llegarán golpeados al compromiso de ida de la Fase 2 ante el equipo rimense a disputarse en la Ciudad de Pedro Juan Caballero.