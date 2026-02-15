- Hoy:
Mr. Peet habló sobre futuro de Guede tras empate de Alianza: "Me han dicho algunos jugadores..."
El periodista deportivo se refirió al futuro del técnico argentino Pablo Guede luego de la igualdad de Alianza Lima ante Alianza Atlético y dio una gran revelación.
Alianza Lima consiguió su primer empate 0-0 en lo que va de la temporada ante Alianza Atlético en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 desde el Estadio de Mansiche. Los blanquiazules dejaron escapar la chance de ser único líder en la tabla de posiciones, luego de un planteamiento del DT Pablo Guede, que volvió a sorprender a los hinchas.
Mr. Peet se pronunció sobre futuro de Pablo Guede tras empate de Alianza Lima
Bajo ese contexto, al término del partido, el periodista deportivo Peter Arévalo se pronunció directamente respecto al futuro del estratega del cuadro íntimo y mostró su incertidumbre sobre su permanencia en el banquillo, sin embargo, más allá de eso, indicó que el estilo de juego que viene teniendo el equipo sigue sin convencer.
Alianza Lima no pudo ganar de visita ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026
"Yo no se lo que va a pasar de aquí al final del Apertura, ojalá y Alianza si es que se queda Guede ojalá que Alianza campeone en serio, voy a ser el hombre más feliz del mundo, pero yo opino de lo que veo hoy y a este partido de Alianza es muy difícil que le saques algo positivo", sostuvo en el programa de YouTube 'Madrugol'.
En tal sentido, el popular 'Mr. Peet' expuso su disconformidad con la reciente igualdad que obtuvo el plantel frente a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche, pues teniendo en cuenta que venían de dos triunfos en el plano local, lo ideal hubiera sido que sumen tres puntos.
"Sí la mano de Duarte, la mano es muy difícil. No tratemos de torcer la realidad, es muy complicado sacarle algo positivo a este empate. Este empate es una derrota para Alianza, no es que empató en el Cusco, Arequipa, empató en Trujillo con un equipo que no es de Trujillo y siendo local", agregó.
Finalmente, el reconocido comunicador reveló que en una charla, los futbolistas le comentaron que Guede prioriza bastante el aspecto físico en los entrenamientos, no obstante, su propuesta de juego es la que hasta ahora genera muchas interrogantes.
"A mí lo que me han dicho algunos jugadores es que físicamente trabaja muy bien por eso es que en la conferencia de prensa dice ¿qué me estás cuestionando lo físico? porque físicamente el equipo está bien, eso no está en discusión, pero Alianza tiene que jugar al fútbol y al que trajeron para hacer jugar al equipo lo tira por banda"; sentenció.
