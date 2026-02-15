0
Pablo Guede rompió su silencio y explicó la verdad sobre su reclamo a Federico Girotti: "Es mi..."

El técnico de Alianza Lima fue consultado sobre la polémica con el delantero argentino y reveló sus razones para haberle hablado categóricamente ante Alianza Atlético.

Solange Banchon
Pablo Guede habló sobre el cruce con Federico Girotti en el Alianza Lima vs Alianza Atlético
Pablo Guede habló sobre el cruce con Federico Girotti en el Alianza Lima vs Alianza Atlético | Alianza Lima-Jax Latin Media/Composición: Líbero
Durante la transmisión del partido Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, el entrenador Pablo Guede le dio unas indicaciones al delantero Federico Girotti, que quizá no fueron tomadas tan bien por el joven atacante.

Mr. Peet se refirió al futuro de Pablo Guede tras empate de Alianza Lima

PUEDES VER: Mr. Peet habló sobre futuro de Guede tras empate de Alianza: "Me han dicho algunos jugadores..."

Pablo Guede explicó la verdad sobre reclamo a Federico Girotti

Este suceso en particular hizo noticia, más aún al término del encuentro, por ende, en su regreso a la capital, el técnico argentino fue consultado respecto al reclamo hacia el exfutbolista de Talleres de Córdoba y en principio señaló que no tiene ningún tipo de inconvenientes con sus jugadores.

"Yo no voy a discutir con esas cosas porque me parecen tonterías, y el que diga eso, es porque quiere generar problemas donde no lo hay. Yo ya lo expliqué de buena manera en el momento que me preguntaron lo de Peña", respondió Guede.

(Video: Jax Latin Media)

Bajo ese contexto, respecto al intercambio de palabras, el entrenador de 51 años subrayó que así viene siendo su estilo de trabajo, pero sin faltar el respeto a los integrantes de su actual plantel.

"Mi relación con los jugadores es así y no tengo problema con nadie y no lo voy a tener. No sé ni en qué jugada me decís, porque como le grité a Girotti le grité a Paolo y a todos porque es mi forma de entrenar, el que quiera crear un problema de donde no lo hay es porque algo está buscando", agregó.

"Yo el fútbol lo vivo de esta manera, si le tengo que dar una indicación, le grito y trato de meterle lo más posible para sacar lo mejor de ellos pero de ahí a haber un problema es mentira. Entonces, ya lo aclaré con Peña y lo aclaro ahora con Girotti es cero problema", sentenció.

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

