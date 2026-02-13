DT campeón con Alianza Lima es principal candidato para dirigir a River Plate de Argentina

Uno de los entrenadores más queridos tras su paso en Alianza Lima viene disfrutando un gran presente, tanto así que está en el radar de River Plate para tomar el lugar de Marcelo Gallardo. En Matute celebró ser campeón, pero también conquistó varios países y ha ganado títulos internacionales. Estamos hablando del DT argentino Gustavo Costas, hoy en Racing de Argentina.

"Gustavo Costas es el principal candidato para dirigir River. Veremos si Milito puede retenerlo para Racing. Horas decisivas", informó el periodista argentino Mariano Boero. Esta sería una gran oportunidad para su carrera, pues viene haciendo un gran trabajo con el club de Avellaneda. Parece que si el 'Millonario' pierder su próximo partido, el puesto de DT quedaría libre.

Gustavo Costas suena para River Plate | Mariano Boero

Gustavo Costas en Alianza Lima

Gustavo Costas es recordado como uno de los técnicos más exitosos de Alianza Lima tras lograr el Bicampeonato Nacional en las temporadas 2003 y 2004. Además de esos dos títulos oficiales, bajo su mando el equipo obtuvo los torneos cortos Apertura 2004 y Clausura 2003, consolidando una de las etapas más dominantes del club en la era moderna.

En varias oportunidades su nombre sonó para un posible regreso, pero por ahora no hubo acercamiento. Si bien fue campeón esos años, también tuvo una segunda etapa en la que se recuerda su trabajo en la Copa Libertadores 2010. Aquel año los blanquiazules vencieron 4-1 a Estudiantes de la Plata, vigentes campeones, en Matute.

Trayectoria de Gustavo Costas

La trayectoria de Gustavo Costas como director técnico es una de las más extensas del continente, habiendo dirigido a Racing Club, Guaraní, Alianza Lima, Cerro Porteño, Olimpia, Al-Nassr, Barcelona SC, Independiente Santa Fe, Atlas, Al-Fayha, Palestino y la Selección de Bolivia.