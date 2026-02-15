0
Mr. Peet reveló qué futbolista de Alianza no es del gusto de Pablo Guede: "Me queda claro"

Mr. Peet soltó una fuerte revelación al manifestar que un futbolista de Alianza Lima no es del agrado de Pablo Guede.

Luis Blancas
Mr. Peet reveló que hay un futbolista de Alianza Lima que no es del agrado de Pablo Guede
Mr. Peet reveló que hay un futbolista de Alianza Lima que no es del agrado de Pablo Guede | Composición: Líbero
Alianza Lima empató 0-0 contra Alianza Atlético en la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el partido, numerosos seguidores expresaron críticas hacia los jugadores y, especialmente, hacia el entrenador. En este contexto, el reconocido Mr. Peet hizo una impactante revelación al afirmar que Pablo Guede no tiene simpatía por un jugador del equipo blanquiazul: Federico Girotti.

Mr. Peet dio fuerte comentario contra Pablo Guede tras malos resultados en Alianza Lima

Mr. Peet reveló que hay un futbolista de Alianza Lima que no es del agrado de Pablo Guede

El también conocido como Peter Arévalo reveló que Girotti no es del gusto futbolístico de Guede, ya que cada vez que lo coloca a jugar, ya sea como titular o desde el segundo tiempo, lo pone en una posición no natural en la que siempre ha jugado, es decir, como delantero fijo.

"Pablo Girotti no es del agrado de Pablo Guede. Girotti debe de estar pensando: 'Llegué a Alianza y soy la tercera opción. Y cuando entro, me ponen a jugar de 5'", manifestó.

mr. peet pablo guede federico girotti alianza lima

Mr. Peet reveló que Federico Girotti no es del agrado de Pablo Guede en Alianza Lima.

Pablo Guede y Federico Girotti tuvieron un altercado en el duelo de Alianza Lima ante Alianza Atlético

Estas afirmaciones por parte de Mr. Peet se dan luego de que Pablo Guede y Federico Girotti protagonizaran un altercado durante el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Según revelaron en la transmisión de L1MAX, el delantero argentino no tuvo una buena reacción cuando el técnico le comenzó a dar indicaciones, respondiéndole con un gesto que mostraba evidente molestia.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

