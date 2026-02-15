- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
Mr. Peet reveló qué futbolista de Alianza no es del gusto de Pablo Guede: "Me queda claro"
Mr. Peet soltó una fuerte revelación al manifestar que un futbolista de Alianza Lima no es del agrado de Pablo Guede.
Alianza Lima empató 0-0 contra Alianza Atlético en la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el partido, numerosos seguidores expresaron críticas hacia los jugadores y, especialmente, hacia el entrenador. En este contexto, el reconocido Mr. Peet hizo una impactante revelación al afirmar que Pablo Guede no tiene simpatía por un jugador del equipo blanquiazul: Federico Girotti.
PUEDES VER: Mr. Peet no se midió y dio fuerte comentario contra Pablo Guede tras malos resultados: "Está..."
Mr. Peet reveló que hay un futbolista de Alianza Lima que no es del agrado de Pablo Guede
El también conocido como Peter Arévalo reveló que Girotti no es del gusto futbolístico de Guede, ya que cada vez que lo coloca a jugar, ya sea como titular o desde el segundo tiempo, lo pone en una posición no natural en la que siempre ha jugado, es decir, como delantero fijo.
Video: Mr. Peet Channel
"Pablo Girotti no es del agrado de Pablo Guede. Girotti debe de estar pensando: 'Llegué a Alianza y soy la tercera opción. Y cuando entro, me ponen a jugar de 5'", manifestó.
Mr. Peet reveló que Federico Girotti no es del agrado de Pablo Guede en Alianza Lima.
Pablo Guede y Federico Girotti tuvieron un altercado en el duelo de Alianza Lima ante Alianza Atlético
Estas afirmaciones por parte de Mr. Peet se dan luego de que Pablo Guede y Federico Girotti protagonizaran un altercado durante el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Según revelaron en la transmisión de L1MAX, el delantero argentino no tuvo una buena reacción cuando el técnico le comenzó a dar indicaciones, respondiéndole con un gesto que mostraba evidente molestia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90