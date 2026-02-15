Franco Navarro dio fuerte opinión sobre el trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima: "Nos falta..."

Alianza Lima ha tenido una semana para el olvido, terminaron con dos empates con sabor a derrota. El primero significó la eliminación en la Copa Libertadores, mientras que el segundo le quitó la posibilidad al club de seguir en el primer lugar de la Liga 1. Las críticas se están centrando en Pablo Guede y como está jugando el equipo en los últimos partidos.

Ante esto, el que salió a hablar fue Franco Navarro. “Nos falta tranquilidad para definir, pero vamos partido a partido. Vamos tres fechas y tenemos siete puntos”, comentó el director deportivo de Alianza Lima. Al menos es consciente de que el equipo carece de definición efectiva, porque de tenerla la historia habría sido diferente. Pablo Guede deberá trabajar en eso.

En Alianza Lima saben que están en la obligación de ser campeones esta temporada, tienen la ventaja de que ya no disputarán torneo internacional, a diferencia de Universitario o Cusco FC. Además, están buscando evitar un posible tetracampeonato crema. Franco Navarro fue entrevistado en el aeropuerto en la llegada del equipo desde Trujillo. Les toca pensar en su próximo rival.

Alianza Lima vuelve a Matute

Es su oportunidad perfecta para sumar una nueva victoria en el torneo, pero al frente tendrán a un rival complicado como siempre lo es Sport Boys. El gran problema que tiene Pablo Guede es que aún no define un once titular, eso le está jugando en contra. De no conseguir un resultado postivo, las cosas en Matute podrían ponerse feas y volverían a cuestionar su trabajo como DT.

El partido de Alianza Lima en Matute ante Sport Boys está programado para el viernes 20 de febrero a las 8:00 pm (hora peruana). Hasta el momento hay más de 25 mil entradas vendidas para el cotejo.