Renzo Garcés reveló qué le falta a Alianza Lima de Pablo Guede para ganar: "La verdad..."

Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima, no se guardó nada y reveló que le falta al equipo blanquiazul dirigido por Pablo Guede para lograr la victoria ante Alianza Atlético.

Luis Blancas
Renzo Garcés reveló qué le faltó a Alianza Lima de Pablo Guede para vencer a Alianza Atlético
Renzo Garcés reveló qué le faltó a Alianza Lima de Pablo Guede para vencer a Alianza Atlético | Foto: L1MAX
Alianza Lima empató 0-0 ante Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y desde el Estadio Mansiche de Trujillo, Renzo Garcés salió al frente para explicar qué le faltó al equipo de Pablo Guede para lograr una victoria en condición visitante.

Renzo Garcés reveló qué le faltó a Alianza Lima de Pablo Guede para vencer a Alianza Atlético

El defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, expresó su frustración tras el último resultado y no ocultó su malestar. “La verdad que sentimos impotencia porque vinimos a ganar el partido. Hicimos las situaciones para ganar, pero no fuimos efectivos. Así es el fútbol, pero intentamos en todo momento”, afirmó.

El zaguero dejó en claro que el equipo hizo los méritos suficientes para quedarse con el triunfo. Sin embargo, reconoció que la falta de contundencia terminó siendo determinante en el marcador y les impidió celebrar.

“Siempre hay cosas por mejorar, hay que seguir trabajando, pero creo que nos preocuparíamos si no hubiera ocasiones”, señaló Garcés, poniendo énfasis en que el funcionamiento ofensivo existe. “Hoy hubo chances las cuales no pudimos meter, pero Alianza siempre tiene que ganar”, añadió.

renzo garces alianza lima

Renzo Garcés explicó que a Alianza Lima de Pablo Guede le faltó contundencia para vencer a Alianza Atlético.

Para el defensor, el desafío pasa por sostener el trabajo y afinar detalles en la definición. “Hay que seguir trabajando, ese es el camino”, remarcó, convencido de que el esfuerzo constante permitirá dar el salto necesario.

Además, dejó claro que el grupo mantiene la mira puesta en el objetivo principal de la temporada. “Estamos enfocados en el objetivo que es el campeonato local. Hicimos todo el esfuerzo para poder ganarlo, pero es fútbol”, comentó.

Finalmente, Garcés reiteró el compromiso del plantel para insistir hasta el final. “Vamos a seguir intentando y seguir trabajando”, concluyó, reafirmando que el equipo no bajará los brazos en la lucha por el título.

Alianza Lima empató 0-0 ante Alianza Atlético por Torneo Apertura

Alianza Lima empató 0-0 contra Alianza Atlético en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio Mansiche de Trujillo. Con este resultado, los blanquiazules consiguieron su primer empate del 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

