Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 14 de febrero, a partir de las 20:00 horas. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche y contará con la transmisión de L1 MAX para Movistar, Claro TV, DirecTV, Best Cable, entre otros operadores de TV.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules apuntan toda su artillería al campeonato local tras quedar fuera de la Copa Libertadores. Una victoria en el norte del país les permitiría mantenerse entre los líderes del Apertura.

Pablo Guede no podrá contar con los lesionados Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimaud. Además, el DT decidió dejar fuera de la lista a Piero Cari y D'Alessandro Montenegro.

Alianza Lima se concentrará 100% en el Apertura.

¿Cómo llega Alianza Atlético?

El 'Vendaval del Chira' perdió en su último partido, que fue ante Los Chankas en Andahuaylas, aunque en la primera fecha vencieron a Cusco FC en condición de local y espera retomar la senda del triunfo.

Recordemos que los 'churres' no pueden jugar como locales en el estadio Campeones del 36 en Sullana, porque este no cumple con las exigencias para un partido del alto riesgo.

Alianza Atlético va por su segunda victoria en la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: horarios

Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia. En Perú, el partido comienza a partir de las 20:00 hora.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Nueva York, Washington y Miami) y 17:00 horas (Los Ángeles)

España: 02:00 horas (del domingo 15)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El prometedor partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Repasa los canales en los que puedes sintonizar para ver L1 MAX EN VIVO de acuerdo al operador de TV paga con el que cuentes. Recordemos que a partir del 2026, Movistar TV sumó a este canal a su parrilla de programación.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Alianza Atlético: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para vencer a Alianza Atlético, de acuerdo a lo indicado por las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Atlético Empate Alianza Lima Betsson 3.70 3.25 2.02 Apuesta Total 3.66 3.37 2.22 Inkabet 3.70 3.25 2.02 Te Apuesto 3.49 3.07 2.28 Olimpo 3.35 3.10 2.20

Alianza Lima vs Alianza Atlético: últimos enfrentamientos