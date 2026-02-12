¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético y dónde ver partido del Torneo Apertura 2026?

Momento de un partidazo del Torneo Apertura entre Alianza Lima vs Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos elencos llegan de una derrota en su respectivo calendario, por lo que ahora es una situación clave para que uno de los equipos levante cabeza a estas alturas de la temporada 2026. Revisa el día, horario y canales de transmisión de este choque de Liga 1.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026 se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos elencos necesitan de los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, por lo que no se guardarán nada en los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Este choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entre Alianza Lima vs Alianza Atlético inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, damos los horarios correspondientes para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido que tiene de protagonistas a los blanquiazules y el 'Vendaval' se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) que se sintoniza en los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro y Win. Asimismo, puedes seguirlo vía streaming en la app de DGO y Movistar TV App.

Alianza Atlético anuncia su partido ante Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Alianza Atlético?

Alianza Lima llega golpeado a este partido tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. El elenco blanquiazul es uno de los líderes de la Liga 1, pero anímicamente está con la desazón de quedar fuera de todo certamen internacional. Por su parte, Alianza Atlético dio la sorpresa en el estreno del Apertura al ganar a Cusco FC, pero luego cayó en Andahuaylas ante Los Chankas.