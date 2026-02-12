Alianza Lima tomó determinante medida con futuro de Pablo Guede tras eliminación en Libertadores

La eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo representó un duro golpe para Alianza Lima y sus intereses en esta temporada. Los blanquiazules no lograron tener un gran rendimiento y uno de los más señalados fue el DT Pablo Guede. El técnico ha sido duramente criticado por su planteamiento y se conoció que la directiva tomó una firme medida con relación a su futuro.

Alianza Lima tomó determinante medida con futuro de Pablo Guede

Pablo Guede quedó expuesto tras la eliminación en la Conmebol Libertadores, especialmente por sus planteamientos en ambos partidos. En Paraguay presentó un once inédito con varios cambios importantes, mientras que en la vuelta su estilo de juego no terminó dando resultados y se vio su poca capacidad de replanteo, por lo que los hinchas han solicitado su salida.

Ante las constantes críticas y cuestionamientos de los hinchas hacia el técnico, el periodista deportivo Kevin Pacheco sorprendió al revelar en el programa 'Fútbol Satélite', que la directiva de Alianza Lima ha decidido tomar la situación con calma y evaluar detenidamente que decisión tomar con el futuro del técnico.

Video: Fútbol Satélite

"Hay mucha especulación por saber que sucederá con Pablo Guede y los Navarro. La última respuesta que recibí fue que aún no se ha tomado una decisión concreta y la postura es que van a evaluar bien las cosas con cabeza fría. Sienten que todavía todo está muy caliente", fue la información que compartió el comunicador.

Pacheco señaló que esta toma de decisiones también afectan directamente al futuro de Franco Navarro y Navarro Mandayo, ya que estarían en evaluación en sus puestos. Sin embargo, esto no quiere decir que tanto Guede como los directivos están fuera del club, si no que se evaluará su situación con detenimiento para evitar nuevos errores.

Pablo Guede y sus resultados con Alianza Lima

Desde su llegada al banquillo de la escuadra victoriana, Pablo Guede no ha logrado demostrar su mano táctica y ha venido sumando resultados disparejos. Si consideramos los amistosos de pretemporada, el argentino ha sumado 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas bajo el mando de Alianza Lima. Además, cabe señalar que solo en un partido ha podido dejar su valla invicta.