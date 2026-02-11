0
Alianza Lima se quedó sin Copa Libertadores 2026

¡Tensión! Pablo Guede responde en conferencia a DT de 2 de Mayo tras eliminación: "Es fácil hablar..."

Momento tenso en conferencia de prensa tras respuesta de Pablo Guede, DT de Alianza Lima, al estratega de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, ¿Qué pasó?

Diego Medina
Pablo Guede responde a Eduardo Ledesma tras eliminación de Alianza Lima.
Pablo Guede responde a Eduardo Ledesma tras eliminación de Alianza Lima. | Foto: X Fernando Cerva
Luego de la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026, se llevó a cabo la respectiva conferencia de prensa en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dos entrenadores de los planteles protagonistas dieron sus palabras a la prensa, en el que generó una respuesta inmediata de Pablo Guede contra Eduardo Ledesma.

Eryc Castillo declaró tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026.

En declaraciones captadas por el periodista Fernando Cerva, el estratega de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dejó en claro su sorpresa por el planteamiento de Alianza Lima en estos 90 minutos disputados en Matute. Creyeron que iba a hacer otro tipo de táctica, por lo que se sintieron cómodos en este choque de vuelta.

"Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo", manifestó Eduardo Ledesma, en declaraciones recogidas por el periodista Fernando Cerva.

Pablo Guede respondió a DT de 2 de Mayo

Tras estas declaraciones del DT de 2 de Mayo, Pablo Guede tomó el micrófono en conferencia de prensa y se enteró de las declaraciones de Ledesma tras su clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El técnico argentino no calló ante los medios y dejó en claro las estadísticas de los paraguayos en los 90 minutos que se disputaron en Matute.

"Nos faltó concretar las ocasiones de gol, generamos mucho y solo nos patearon dos veces al arco en la llave, así es la Copa. Es fácil hablar cuando uno gana (en respuesta a Ledesma, DT de 2 de mayo)", fue lo manifestado por Pablo Guede ante lo expuesto por Eduardo Ledesma.

De esta manera, queda claro que hay cierta desazón en tienda blanquiazul, al saber que generaron muchas ocasiones de gol, pero que les volvió a faltar la definición en los metros finales. Un golpe duro para los 'íntimos' que ahora deberán mentalizarse de lleno en la Liga 1 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

