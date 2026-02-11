Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza: "Esto es..."

0
Brahian Ayala, futbolista que anotó el gol de la clasificación de 2 de Mayo, salió al frente para dar un fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores
Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
Brahian Ayala fue considerado como uno de los mejores jugadores del duelo entre 2 de Mayo y Alianza Lima al anotar el gol de la clasificación. Tras el fin del partido, el jugador del cuadro paraguayo dio un rotundo comentario: "Primero, darle gracias a Dios. Somos paraguayos, esto es vencer o morir", declaró.

Luis Blancas
