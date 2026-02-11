- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Brahian Ayala, figura de 2 de Mayo, dio fuerte comentario tras eliminar a Alianza: "Esto es..."
Brahian Ayala, futbolista que anotó el gol de la clasificación de 2 de Mayo, salió al frente para dar un fuerte comentario tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores.
Brahian Ayala fue considerado como uno de los mejores jugadores del duelo entre 2 de Mayo y Alianza Lima al anotar el gol de la clasificación. Tras el fin del partido, el jugador del cuadro paraguayo dio un rotundo comentario: "Primero, darle gracias a Dios. Somos paraguayos, esto es vencer o morir", declaró.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90