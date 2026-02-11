0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo

Eryc Castillo falló el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo tras penal revisado por el VAR

Eryc Castillo falló el penal que habría puesto a Alianza Lima 1-0 sobre 2 de Mayo, tras ser revisado por el VAR, complicando así su clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Eryc Castillo se falló penal para Alianza Lima ante 2 de Mayo
Eryc Castillo se falló penal para Alianza Lima ante 2 de Mayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tenía la oportunidad de igualar el marcador global ante 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026; sin embargo, Eryc Castillo falló el 1-0 del cuadro blanquiazul ante el equipo paraguayo tras un penal revisado por el VAR. De esta forma, la escuadra íntima complica su clasificación a la siguiente etapa del certamen internacional.

2 de Mayo dio firme mensaje al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima tras conocerlo

PUEDES VER: 2 de Mayo dio firme comentario al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza tras conoce recinto

Eryc Castillo se perdió el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo tras fallar penal en el duelo de vuelta por Copa Libertadores

Video: ESPN

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

  2. Alianza Lima vs. 2 de Mayo: el insólito once confirmado de Guede para la vuelta en Matute

  3. Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibieron fuerte sanción tras penal cobrado a Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano