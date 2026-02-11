- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Eryc Castillo falló el 1-0 de Alianza Lima a 2 de Mayo tras penal revisado por el VAR
Eryc Castillo falló el penal que habría puesto a Alianza Lima 1-0 sobre 2 de Mayo, tras ser revisado por el VAR, complicando así su clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores.
Alianza Lima tenía la oportunidad de igualar el marcador global ante 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026; sin embargo, Eryc Castillo falló el 1-0 del cuadro blanquiazul ante el equipo paraguayo tras un penal revisado por el VAR. De esta forma, la escuadra íntima complica su clasificación a la siguiente etapa del certamen internacional.
PUEDES VER: 2 de Mayo dio firme comentario al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza tras conoce recinto
Eryc Castillo se perdió el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo tras fallar penal en el duelo de vuelta por Copa Libertadores
Video: ESPN
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90