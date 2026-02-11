Exjugador de Alianza Lima dejó fuerte comentario sobre Pablo Guede: "Técnico que ni fu ni fa"

¡Sorpresa! Pese al buen desempeño internacional de la temporada pasada, Alianza Lima decidió no renovarle contrato a Néstor Gorosito y en su lugar contrató a otro director técnico argentino. Ahora, un campeón con la blanquiazul y personaje relacionado a Boca Juniors sorprendió criticando la salida del 'Pipo' y asegurando que Pablo Guede no es el entrenador indicado para un club como el de Matute. ¿Quién es?

En diálogo con A Presión, Nicolás Tagliani, que se llevó el título de la Liga 1 con los íntimos en el 2003 y, además, es hincha de la barra brava del 'Xeneize', se refirió al rendimiento que viene demostrando el nuevo estratega de los victorianos y resaltó que Néstor Gorosito hizo un mejor trabajo la temporada pasada, por lo que debieron renovarle contrato un año más.

"Hizo historia. No tengo relación con 'Pipo', él es de River y yo de Boca. Como hincha, y no como jugador, la campaña que hizo el año pasado, dejó afuera a Boca en La Bombonera. ¿Qué técnico hizo algo así? Creo que eso los dirigentes no lo vieron. Hoy traer a un técnico que ni fu ni fa para Alianza Lima, ni loco, y menos con lo que pasó en la pretemporada", indicó el ex Alianza Lima.

"Pablo Guede no está a la altura de Alianza Lima. Un grande necesita ganar, estar puntero, y creo que no lo viene demostrando", agregó el exfutbolista argentino de 51 años. Como sabemos, por el momento Pablo Guede ha ganado sus dos partidos en la Liga 1, pero sufriendo bastante, y cayó ante 2 de Mayo en el primer partido de la Copa Libertadores 2026.

