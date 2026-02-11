- Hoy:
Pipo Gorosito impacta con fuerte mensaje tras eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores
¡Sorpresa! Néstor 'Pipo' Gorosito impacta a millones de hinchas con fuerte mensaje tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo. El equipo está siendo criticado duramente por el cuadro blanquiazul y en medio de ello el ex DT de los blanquiazules, Néstor 'Pipo' Gorosito, se pronunció en redes sociales con fuerte mensaje que deja para la interpretación de los cibernautas.
Néstor Gorosito y su polémico mensaje luego de eliminación de Alianza Lima
A través de su cuenta de 'X', quien tiene más de 121 mil seguidores, reapareció en redes sociales con un emoji de una oreja. Este hecho deja para la interpretación de los aficionados, quienes entienden que es una indirecta ante la reciente eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.
Mensaje de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026.
