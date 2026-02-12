Pablo Guede da rotundo comentario tras fallo de Eryc Castillo en el penal de Alianza: "No me..."

Alianza Lima perdió la llave ante 2 de Mayo y le puso punto final a su participación internacional como lo es la Copa Libertadores. Una de las incidencias que se vivió en Matute fue el penal errado por Eryc Castillo, más aún al ver que Paolo Guerrero no fue el responsable del remate como en anteriores compromisos. Ante ello, Pablo Guede, DT de los blanquiazules, se pronunció al presenciar este inesperado hecho.

Pablo Guede habló del penal errado de Alianza Lima

En medio de la conferencia de prensa en Matute, Pablo Guede fue consultado sobre el penal que erró Eryc Castillo ante 2 de Mayo. Muy aparte del fallo desde los 12 pasos, la consulta de Mr. Peet iba sobre el por qué Paolo Guerrero no tomó responsabilidad en el remate al ser un especialista en esta clase de definiciones.

Fiel a su estilo, el técnico argentino indicó que son cosas que suceden en el campo que determinan los mismo futbolistas. Fuera de ello, expresó no estar molesto con la decisión de los jugadores protagonistas, ya que estuvieron entrenando penales y Eryc Castillo era uno de los mejores rematadores en las prácticas.

"Lo del penal… a ver están ellos y lo que paso yo no me voy a meter en esas cosas pero no estoy enojado, porque entrenamos penales y Erick pateó muy bien también. Y hoy (ayer) le tocó fallar. Estuvimos entrenando todos", manifestó Pablo Guede en las imágenes captadas por Mr. Peet.

(VIDEO: Mr. Peet Channel)

Este hecho ha sido muy comentado entre los periodistas e hinchas de Alianza Lima, ya que han estado acostumbrados de ver cómo Paolo Guerrero remata desde los 12 pasos y no en un partido trascendental ante 2 de Mayo por la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Así fue el penal errado de Eryc Castillo con Alianza Lima

Sobre los minutos finales de la primera parte, Alianza Lima tuvo un penal a su favor para abrir el marcador ante 2 de Mayo. Sin embargo, Eryc Castillo falló el remate y generó la desazón no solo entre los compañeros, sino de la afición que estaba presente en el Estadio Alejandro Villanueva.

(VIDEO: ESPN)