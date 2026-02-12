- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Atlético vs Barcelona
- Argentinos vs River Plate
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Diego Rebagliati sin filtro ante eliminación de Alianza Lima en Libertadores: "Un equipo..."
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no calló en vivo y dijo de todo ante la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo por Copa Libertadores.
Alianza Lima no pudo remontar la llave ante 2 de Mayo en Matute y le dijo tempranamente adiós a la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul tuvo ocasiones de gol para revertir el marcador global, pero la poca efectividad le terminó costando caro al cierre de los 180 minutos. En medio de ello, Diego Rebagliati tomó la palabra para calificar el rendimiento de los 'íntimos'.
PUEDES VER: Paolo Guerrero da la cara tras no patear el penal de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "La culpa es…"
Diego Rebagliati se pronunció tras eliminación de Alianza Lima
Durante el programa "Al Ángulo", el comentarista deportivo fue tajante con el aspecto extradeportivo que vivió el cuadro de La Victoria en las últimas semanas. Fuera de que el equipo debe estar enfocado en el campo, estas acciones repercuten de alguna manera a la calma del plantel en este tipo de escenarios.
Por otra parte, indicó que el equipo nunca se halló dentro del campo de juego ante 2 de Mayo, mostrando una actitud de muchos nervios y con una idea que no prosperó para poder sacar ventaja contra los paraguayos. Apunta directamente contra Pablo Guede por el planteamiento en ambos cotejos.
"Cuando las cosas están mal fuera de la cancha, a veces es difícil encontrar calma y tranquilidad dentro del campo. Alianza Lima hoy fue justamente eso; un equipo caótico y nervioso, con una idea equivocada durante los primeros 45 minutos", manifestó Diego Rebagliati durante programa en vivo.
(VIDEO: Movistar Deportes)
De esta manera, ahora Alianza Lima tendrá la mente puesta en la Liga 1 2026, en el que tiene como obligación el título de la presente temporada para calma de sus seguidores. El equipo de Pablo Guede debe ir jornada a jornada, sabiendo que ahora no tendrá un calendario tan apretado por afrontar dos torneos en simultáneo.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo fue programado para el sábado 14 de febrero en Trujillo a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90