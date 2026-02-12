- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Atlético vs Barcelona
- Argentinos vs River Plate
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
No era Eryc Castillo ni Guerrero: revelan quién iba a patear el penal de Alianza ante 2 de Mayo
El penal concedido a favor de Alianza Lima pudo significar una gran oportunidad del elenco blanquiazul para igualar la serie. Imágenes revelan quién pudo patear el penal.
En los minutos finales del primer tiempo, a Alianza Lima se le otorgó un penal que se suponía sería pateado por Paolo Guerrero, pero no fue así. Los blanquiazules empataron en Matute y a horas del partido, se filtraron imágenes de quién habría sido el futbolista que agarró el balón y se disponía a patear el penal.
PUEDES VER: Luis Ramos, delantero de Alianza, dio tajante respuesta sobre penal no pateado por Paolo Guerrero: "Él..."
Alianza Lima quedó completamente fuera de las competiciones internacionales durante todo el 2026 y su único objetivo será salir campeón de la Liga 1. Sin embargo, los hinchas blanquiazules todavía se lamentan el penal fallado por Eryc Castillo. Nuevas imágenes revelan que ni el ecuatoriano ni Paolo Guerrero iban a patear el penal.
Revelan imágenes sobre quién iba a patear el penal en Alianza
Unas reveladoras imágenes difundidas en las redes sociales, dejaron en evidencia que Paolo Guerrero estaba siempre se mantuvo lejos del punto de penal, pero Eryc Castillo tampoco tenía intenciones de ser el héroe de la noche. En su lugar, Federico Girotti era quien agarró el balón, pero segundos después, el ecuatoriano terminó haciendo el disparo que sería atajado por Ángel Martínez, guardameta de 2 de Mayo.
En el video también se puede ver que Girotti no se tomó a mal el hecho de no tener la posibilidad de marcar su primer gol para Alianza Lima, puesto que le mostró su apoyo total a 'La Cobra' antes de abandonar el área.
Federico Girotti es no de los fichajes más caros de Alianza Lima y todavía no ha tenido el orgullo de marcar su primer gol con la camiseta blanquiazul. El penal ante 2 de Mayo hubiera sido una gran oportunidad, pero los hinchas tendrán que esperar un poco más para celebrar la anotación del flamante fichaje argentino.
Próximos partidos de Alianza Lima en la Liga 1
- Alianza Atlético vs Alianza Lima | 14/02
- Alianza Lima vs Sport Boys | 20/02
- UTC vs Alianza Lima | 28/02
- Alianza Lima vs Melgar | 07/03
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima | 14/03
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90