No era Eryc Castillo ni Guerrero: revelan quién iba a patear el penal de Alianza ante 2 de Mayo

En los minutos finales del primer tiempo, a Alianza Lima se le otorgó un penal que se suponía sería pateado por Paolo Guerrero, pero no fue así. Los blanquiazules empataron en Matute y a horas del partido, se filtraron imágenes de quién habría sido el futbolista que agarró el balón y se disponía a patear el penal.

Alianza Lima quedó completamente fuera de las competiciones internacionales durante todo el 2026 y su único objetivo será salir campeón de la Liga 1. Sin embargo, los hinchas blanquiazules todavía se lamentan el penal fallado por Eryc Castillo. Nuevas imágenes revelan que ni el ecuatoriano ni Paolo Guerrero iban a patear el penal.

Revelan imágenes sobre quién iba a patear el penal en Alianza

Unas reveladoras imágenes difundidas en las redes sociales, dejaron en evidencia que Paolo Guerrero estaba siempre se mantuvo lejos del punto de penal, pero Eryc Castillo tampoco tenía intenciones de ser el héroe de la noche. En su lugar, Federico Girotti era quien agarró el balón, pero segundos después, el ecuatoriano terminó haciendo el disparo que sería atajado por Ángel Martínez, guardameta de 2 de Mayo.

En el video también se puede ver que Girotti no se tomó a mal el hecho de no tener la posibilidad de marcar su primer gol para Alianza Lima, puesto que le mostró su apoyo total a 'La Cobra' antes de abandonar el área.

Federico Girotti es no de los fichajes más caros de Alianza Lima y todavía no ha tenido el orgullo de marcar su primer gol con la camiseta blanquiazul. El penal ante 2 de Mayo hubiera sido una gran oportunidad, pero los hinchas tendrán que esperar un poco más para celebrar la anotación del flamante fichaje argentino.

Próximos partidos de Alianza Lima en la Liga 1