0

Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2026

El histórico empate entre Alianza Lima y 2 de Mayo en Matute hizo que el elenco blanquiazul quedara eliminado y también perdiera una fuerte suma de dinero.

Jasmin Huaman
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores y perdió fuerte suma de dinero.
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores y perdió fuerte suma de dinero. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima no pudo revertir el marcador ni tampoco completar la hazaña de la temporada pasada a nivel internacional. El equipo dirigido por Pablo Guede quedó fuera de la Copa Libertadores y además de perder la oportunidad de dejar en alto el nombre del club, tampoco podrán hacerse de una millonaria suma de dinero.

Paolo Guerrero se pronunció tras no patear penal con Alianza Lima.

PUEDES VER: Paolo Guerrero da la cara tras no patear el penal de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "La culpa es..."

Un nuevo tropiezo en la historia de Alianza Lima y esta vez a nivel internacional. El gol de Luis Advíncula ilusionó a la hinchada blanquiazul, pero el penal cometido por Duarte hizo que el partido termine 1-1 y este resultado solamente benefició a 2 de Mayo. Los aliancistas se despidieron temprano de la Copa Libertadores y ahora se tendrán que concentrar en el torneo local.

Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero

Tras ser eliminados de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, Alianza Lima perdió 500.000 dólares luego de no poder clasificar a la fase 2 del torneo. De esta manera, la institución perdió la oportunidad de sumar el millonario monto que reciben los clubes que avanzan a la siguiente etapa.

Alianza Lima

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute.

Es importante resaltar que la organización otorga un monto de 400.000 dólares a todos los clubes que participen en la primera etapa de la Copa Libertadores y Alianza Lima fue uno de los beneficiados.

¿Cuáles son los premios de la Copa Libertadores?

La CONMEBOL cuenta con un listado de premios para cada equipo que clasifique o llegue a la etapa final de la Copa Libertadores. Además, existe un premio de 330.000 dólares por victoria en cada partido en fase de grupos. A continuación, cómo se establecen los montos en la competencia internacional.

  • Fase 1: 400.000 dólares
  • Fase 2: 500.000 dólares
  • Fase 3: 600.000 dólares
  • Fase de grupos: 1 millón de dólares (por cada partido de local)
  • Octavos de final: 1 millón 250.000 dólares
  • Cuartos de final: 1 millón 700.000 dólares
  • Semifinal: 2 millones 300.000 dólares
  • Subcampeón: 7 millones de dólares
  • Campeón: 23 millones de dólares.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Eryc Castillo confiesa por qué pateó el penal en vez de Paolo Guerrero con Alianza Lima: "Fue..."

  2. ¿Alianza Lima jugará la Copa Sudamericana tras perder con 2 de Mayo en la Libertadores?

  3. Pipo Gorosito impacta con fuerte mensaje tras eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano