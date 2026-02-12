- Hoy:
Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2026
El histórico empate entre Alianza Lima y 2 de Mayo en Matute hizo que el elenco blanquiazul quedara eliminado y también perdiera una fuerte suma de dinero.
Alianza Lima no pudo revertir el marcador ni tampoco completar la hazaña de la temporada pasada a nivel internacional. El equipo dirigido por Pablo Guede quedó fuera de la Copa Libertadores y además de perder la oportunidad de dejar en alto el nombre del club, tampoco podrán hacerse de una millonaria suma de dinero.
PUEDES VER: Paolo Guerrero da la cara tras no patear el penal de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "La culpa es..."
Un nuevo tropiezo en la historia de Alianza Lima y esta vez a nivel internacional. El gol de Luis Advíncula ilusionó a la hinchada blanquiazul, pero el penal cometido por Duarte hizo que el partido termine 1-1 y este resultado solamente benefició a 2 de Mayo. Los aliancistas se despidieron temprano de la Copa Libertadores y ahora se tendrán que concentrar en el torneo local.
Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero
Tras ser eliminados de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, Alianza Lima perdió 500.000 dólares luego de no poder clasificar a la fase 2 del torneo. De esta manera, la institución perdió la oportunidad de sumar el millonario monto que reciben los clubes que avanzan a la siguiente etapa.
Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute.
Es importante resaltar que la organización otorga un monto de 400.000 dólares a todos los clubes que participen en la primera etapa de la Copa Libertadores y Alianza Lima fue uno de los beneficiados.
¿Cuáles son los premios de la Copa Libertadores?
La CONMEBOL cuenta con un listado de premios para cada equipo que clasifique o llegue a la etapa final de la Copa Libertadores. Además, existe un premio de 330.000 dólares por victoria en cada partido en fase de grupos. A continuación, cómo se establecen los montos en la competencia internacional.
- Fase 1: 400.000 dólares
- Fase 2: 500.000 dólares
- Fase 3: 600.000 dólares
- Fase de grupos: 1 millón de dólares (por cada partido de local)
- Octavos de final: 1 millón 250.000 dólares
- Cuartos de final: 1 millón 700.000 dólares
- Semifinal: 2 millones 300.000 dólares
- Subcampeón: 7 millones de dólares
- Campeón: 23 millones de dólares.
