Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima no pudo revertir el marcador ni tampoco completar la hazaña de la temporada pasada a nivel internacional. El equipo dirigido por Pablo Guede quedó fuera de la Copa Libertadores y además de perder la oportunidad de dejar en alto el nombre del club, tampoco podrán hacerse de una millonaria suma de dinero.

Un nuevo tropiezo en la historia de Alianza Lima y esta vez a nivel internacional. El gol de Luis Advíncula ilusionó a la hinchada blanquiazul, pero el penal cometido por Duarte hizo que el partido termine 1-1 y este resultado solamente benefició a 2 de Mayo. Los aliancistas se despidieron temprano de la Copa Libertadores y ahora se tendrán que concentrar en el torneo local.

Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero

Tras ser eliminados de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, Alianza Lima perdió 500.000 dólares luego de no poder clasificar a la fase 2 del torneo. De esta manera, la institución perdió la oportunidad de sumar el millonario monto que reciben los clubes que avanzan a la siguiente etapa.

Alianza Lima empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute.

Es importante resaltar que la organización otorga un monto de 400.000 dólares a todos los clubes que participen en la primera etapa de la Copa Libertadores y Alianza Lima fue uno de los beneficiados.

¿Cuáles son los premios de la Copa Libertadores?

La CONMEBOL cuenta con un listado de premios para cada equipo que clasifique o llegue a la etapa final de la Copa Libertadores. Además, existe un premio de 330.000 dólares por victoria en cada partido en fase de grupos. A continuación, cómo se establecen los montos en la competencia internacional.