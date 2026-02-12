Prensa paraguaya celebra eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Pura mística"

Tras lograr ganar por la mínima en Paraguay, 2 de Mayo consiguió un valioso empate en Matute que le sirvió para eliminar a Alianza Lima y conseguir su pase a la siguiente etapa. El elenco paraguayo se enfrentará a Sporting Cristal en busca de seguir avanzando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima no pudo repetir la hazaña de la temporada pasada y ahora tendrá excusa para enfocarse al 100% en la Liga 1. El planteamiento de Pablo Guede no funcionó y los jugadores tampoco demostraron tener un buen juego colectivo en los 90 minutos de juego que llevó a la dura eliminación del elenco blanquiazul.

Prensa paraguaya reacciona a la eliminación de Alianza Lima

A pesar del aliento de la hinchada, Alianza Lima no pudo revertir el marcador y solamente consiguió un empate ante 2 de Mayo. Entre malas decisiones y falta de confianza, como declaró Paolo Guerrero tras no patear el penal, los jugadores ofrecieron un mal rendimiento que terminó con la eliminación del cuadro íntimo. Como era de esperarse, la prensa en Paraguay no dudó en pronunciarse al respecto.

"El Sportivo 2 de Mayo está escribiendo su historia en la Copa Libertadores de América. El Gallo Norteño logró pasar de ronda con pura mística", dice el portal Extra de Paraguay tras la primera participación del equipo pedrojuanino en el torneo internacional. El medio también recordó el problema que presentó durante el viaje a Perú cuando el micro se descompuso. "El momento fue tomado con ligereza por los miembros del equipo, se sacaron selfies y tomaron como humor el percance", agregó.

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Luego de conseguir la clasificación en Matute, 2 de Mayo se estará enfrentando a Sporting Cristal. El primer partido se jugará en Paraguay y la vuelta será en Lima, tal y como se jugó ante Alianza Lima.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido

El partido de ida entre 2 de Mayo y Sporting Cristal se jugará el miércoles 18 de febrero desde las 4:00 p.m. y la vuelta será el 25 de febrero en Lima a la misma hora. El ganador entre estos dos equipos clasificará a la fase 3 de la Copa Libertadores en busca de llegar a los grupos.