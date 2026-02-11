Se definió la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Dado la eliminación de Alianza Lima en Matute, los paraguayos serán rivales de los celestes, quienes ya deben pensar en este cotejo internacional con el fin de clasificar a la fase de grupos del torneo continental. Revisa al fecha, día, hora y canal confirmado de los compromisos de ida y vuelta.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapití de Paraguay. En tanto, el cotejo de vuelta será el siguiente martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El horario de los partidos de ida y vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 inicia a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 21:30 horas

España: 01:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual se puede sintonizar a través de la PC; SmarTV y/o teléfono móvil.

2 de Mayo eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo clasificó 2 de Mayo a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

2 de Mayo venció 2-1 a Alianza Lima en el marcador global, por lo que lo eliminó en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro blanquiazul no pudo remontar la llave y no podrá enfrentar a Sporting Cristal en la Fase 2 del certamen continental.