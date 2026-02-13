0
Conmebol anuncia cambio en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal se alista para su debut en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, pero Conmebol sorprende con importante cambio en el partido de los celestes.

Diego Medina
Sporting Cristal y 2 de Mayo tomaron conocimiento del cambio que realizó Conmebol.
Sporting Cristal y 2 de Mayo tomaron conocimiento del cambio que realizó Conmebol. | Foto: Composición LÍBERO.
No falta mucho para presenciar el partido de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo. El elenco celeste se medirá ante el combinado paraguayo en cotejos de ida y vuelta, por lo que ahora Conmebol sorprende con un cambio en este encuentro que impacta a los hinchas de ambos clubes.

Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentarán por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Conmebol anuncia cambio en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Resulta, que en redes sociales se indicó las fechas, días, horarios y estadios para los dos partidos de Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Previamente, la Conmebol compartió un documento oficial en el que aseguraba que el duelo de vuelta iba a jugarse en el Estadio Nacional de Lima. No obstante, ahora confirmó una modificación.

Y es que ahora se aseguró que el cotejo de vuelta entre el combinado celeste y el 'Gallo Norteño' se desarrolle en la región del Callao, específicamente en el Estadio Miguel Grau. Un escenario que cuenta con la aprobación de la Conmebol y que será un lugar crucial para que el equipo de Paulo Autuori logre cumplir el objetivo de clasificar a la siguiente ronda internacional.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Conmebol confirma cambio de estadio para la vuelta de Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

De esta manera, todo va quedando listo para lo que será el estreno de Sporting Cristal en esta edición 2026 de la Copa Libertadores. Los dirigidos por el estratega brasileño no han iniciado de gran manera la temporada, por lo que ahora tienen una dura misión ante una escuadra que ha sido la sorpresa en el continente.

2 de Mayo eliminó a Alianza Lima en Matute y clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Muchos esperaban un cruce de peruanos en esta instancia, pero el equipo blanquiazul no pudo sumar victoria alguna y ahora son los paraguayos que llegan con un fuerte envión anímico para seguir dando batacazos en el Perú.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

