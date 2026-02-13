¿Partido Sporting Cristal vs Juan Pablo II será postergado por Libertadores? Club celeste se pronunció

Sporting Cristal ya conoce a su rival para el debut en la Copa Libertadores 2026. El cuadro bajopontino tendrá que enfrentarse en duelos de ida y vuelta a 2 de Mayo, que viene de dar el batacazo en la Fase 1, dejando en el camino a Alianza Lima. Con las fechas cercanas, y disputando el Torneo Apertura, el conjunto del Rímac pensó en la posible postergación del cotejo contra Juan Pablo II.

¿Partido Sporting Cristal vs Juan Pablo II será postergado?

En una reciente entrevista para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el Director General del elenco celeste, Julio César Uribe reveló que habían elevado una solicitud a la Liga 1, pensado en el choque frente al equipo de Chongoyape, sin embargo, por ciertas razones, el pedido no fue autorizado y el partido se mantendrá de acuerdo a la programación oficial.

"Lamentablemente no se pudo. Hubo la intención, pero no se concretó. Cristal estuvo siempre en la línea de alcanzar ese apoyo que se manifestó en algún momento. Haremos como institución que el descanso del jugador sea el mejor", declaró el popular 'Diamante'.

A su vez, dio sus expectativas de superar este irregular presente en el plano local. "En Cusco el resultado fue bueno; en nuestro fortín el resultado no fue bueno, la eficacia no fue correcta. Tenemos mucho malestar, pero hay ese privilegio que se saquen la amargura en el próximo partido", añadió.

Sporting Cristal y su ilusión de enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

En otra parte de la comunicación, el directivo de Sporting Cristal habló de manera directa sobre la temprana eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Al respecto, Julio César Uribe mostró su solidad, y señaló que ahora tienen la gran oportunidad de representar al Perú en esta llave, donde el objetivo será superar al cuadro paraguayo, que viene en buen momento.

"El Club 2 de Mayo es muy difícil, pero si hacemos el partido que ha diseñado Paulo, tenemos opciones para ganarlo. Lamento que Alianza Lima no haya podido clasificar, pero ahora nos toca la oportunidad a nosotros", concluyó.