Entrenador de 2 de Mayo admitió desinterés por duelo con Sporting Cristal: "Siendo sincero..."

Eduardo Ledesma, director técnico de 2 de Mayo, está en la mira del continente luego de hacer historia eliminando a Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Por ello, el estratega paraguayo fue consultado sobre su siguiente partido ante Sporting Cristal por la Fase 2 del torneo internacional, y generó una enorme sorpresa al admitir que tiene desinterés por el compromiso que se realizará dentro de pocos días.

En diálogo con RPP, el entrenador del 'Gallo Norteño' impactó al ser preguntado por el encuentro con los celestes por un boleto a la Fase 3 del certamen continental, donde asegurará continuar por lo menos en la Copa Sudamericana si es que llega a ganar. Esta será la segunda vez que el cuadro guaraní enfrente a un club peruano, y lo hará ante otra de las instituciones deportivas más representativas del país.

"Hoy, siendo sincero, no estamos mirando a Sporting Cristal. Debemos enfocarnos en la recuperación de nuestros jugadores", indicó Eduardo Ledesma, señalando que de momento solo quiere que sus futbolistas recobren energías tras el duro partido ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, el director técnico de 2 de Mayo sabe muy bien cuál es el nivel de Sporting Cristal y que será una llave complicada por la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal chocará con 2 de Mayo.

"Tenemos alguna idea de cómo juega Sporting Cristal, Autuori viene desde el año pasado y tuvo mucho más tiempo que Pablo (Guede) para trabajar a su equipo. Sabemos que no han arrancado muy bien el torneo , pero no hay que subestimar a nadie ni dejarnos llegar por la posición en la tabla", agregó el entrenador del 'Gallo Norteño'.