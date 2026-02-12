DT de 2 de Mayo habló sin filtros sobre Sporting Cristal tras eliminar a Alianza: "Un rival..."

2 de Mayo hizo historia en su primera participación en la Copa Libertadores luego de haber eliminado a Alianza Lima. La escuadra paraguaya se motiva tras alcanzar la fase 2 y buscará repetir la hazaña ante Sporting Cristal. Luego de definirse esta llave, el DT Eduardo Ledesma no tardó en opinar sobre el duelo ante los 'celestes'.

DT de 2 de Mayo habló sin filtros sobre Sporting Cristal

El 'Gallo Norteño' aún tiene camino pendiente para alcanzar la Fase de Grupos y su siguiente rival será Sporting Cristal. Teniendo en cuenta ello, el técnico Eduardo Ledesma conversó con el programa 'Fútbol Como Cancha' y se animó a dar una firme opinión sobre el cuadro de La Florida.

El técnico de 2 de Mayo señaló que la escuadra bajopontina también será un rival complicado para vencer, ya que es un equipo grande y que tiene mayor rodaje en partidos internacionales. Asimismo, indicó que ya ha analizado algunos partidos de los rimenses.

Video: Fútbol Como Cancha

"(Sporting Cristal) Es un rival duro, un rival grande que está acostumbrado a jugar torneos de este tipo. Este partido hay que afrontarlo con todos los recaudos, buscar nuestro mejor día y afrontarlo con frescura. Es igual o más exigente que Alianza Lima. Hemos visto algunos partidos de Sporting Cristal, por lo que tenemos idea de ellos", señaló el estratega.

DT de 2 de Mayo opinó sobre Paulo Autuori

Por otro lado, Eduardo Ledesma también dedicó palabras para el DT Paulo Autuori, remarcando su gran experiencia internacional y señalando que es un "técnico copero", una clara muestra de aprecio. "El equipo ha tenido salidas importantes, pero tiene en Paulo Autuori a un entrenador copero y con experiencia", señaló.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de Copa Libertadores?

El duelo de ida por la fase 2 entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se desarrollará el próximo martes 17 de febrero en Paraguay. Mientras que al vuelta se disputará el 24 de febrero en el Miguel Grau del Callao.