Sporting Cristal y su impactante publicación tras eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores

Uno de los clubes que estaba pendiente del choque entre Alianza Lima vs 2 de Mayo era Sporting Cristal. El conjunto celeste aguardaba conocer su rival por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, siendo los paraguayos los ganadores de la llave para impacto de seguidores. Ante ello, las redes sociales estallaron con una publicación de los 'rimenses' tras la eliminación de los blanquiazules.

Sporting Cristal y su publicación tras eliminación de Alianza Lima

Una vez que se dio la clasificación de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Matute, Sporting Cristal utilizó sus redes sociales para compartir una postal en el que anuncia su llave definida por la Copa Libertadores 2026. Deja mensajes firmes para reactivar la ilusión de los hinchas celestes, quienes tienen el sueño de jugar la fase de grupos del torneo continental.

"¡Tenemos rival! 2 de Mayo, ¡FUERZA, EQUIPO! Listos para una nueva ilusión", fueron las breves palabras de Sporting Cristal en sus redes sociales, en el que se ve una imagen de los hinchas celestes con la intención de alentar al plantel en los siguientes 180 minutos de esta llave internacional.

Como se conoce, había altas probabilidades de que Sporting Cristal enfrente a Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El conjunto blanquiazul era favorito ante los paraguayo al ser un equipo debutante en esta competencia. Sin embargo, el 'Gallo Norteño' dio el batacazo y ahora busca replicar lo mismo ante los celestes.

Sporting Cristal anuncia su partido ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de ida entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero en Paraguay. Dicho cotejo se desarrollará a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Asunción). En el caso de la vuelta, Conmebol lo programó para el martes 24 de febrero en el mismo horario mencionado, el cual se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao.