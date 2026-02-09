Sporting Cristal y los 4 partidos que deberá jugar en solo diez días entre Liga 1 y Libertadores

Sporting Cristal corre contra el reloj. El equipo rimense afronta un calendario sumamente exigente que lo obligará a disputar cuatro partidos en apenas diez días, una seguidilla que pondrá a prueba tanto la resistencia física como la capacidad táctica del plantel y comando técnico.

La acumulación de encuentros no solo representa un reto deportivo, sino también un desafío estratégico para el entrenador, que deberá administrar esfuerzos, rotar jugadores y mantener la competitividad en cada compromiso. En este escenario, Sporting Cristal se prepara para demostrar carácter y recuperar el paso tras estos dos primeros resultados en la Liga 1: empate ante Garcilaso y derrota en casa frente a Melgar.

Tras disputarse las dos primeras fechas del Apertura, desde Cristal se pronunciaron al respecto. "Aún no digiero la derrota…Tenemos que mejorar el factor defensivo. Sabemos que no conseguimos los resultados deseados estos partidos y tenemos que ir a ganar en Chongoyape", declaró Jorge Soto, asistente técnico de Paulo Autuori.

Los 4 partidos de Cristal en solo diez días

El reto celeste inicia este fin de semana visitando a Juan Pablo II y posteriormente deberá concentrar para la Copa Libertadores. Aquí este miécoles conocerá contra qué rival se medirá. Será el ganador de la llave 2 de Mayo vs Alianza Lima. Posteriormente de su duelo copero, recibirá en el Gallardo a Universitario y tres días depués jugará el duelo de vuelta de la Libertadores en el Miguel Grau.

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - Fecha 3

2 de Mayo / Alianza Lima vs Sporting Cristal - Fase 2 Libertadores

Sporting Cristal vs Universitario - Fecha 4

Sporting Cristal vs 2 de Mayo / Alianza Lima - Fase 2 Libertadores

Y por si eso no fuese suficiente, tras el partido de vuelta de la segunda fase de la Libertadores, el club rimense deberá viajar a la ciudad de la Incontrastable para enfrentarse a Sport Huancayo en duelo válido a la Fecha 5. Sin duda alguna, Paulo Autouri y su equipo están al límite.