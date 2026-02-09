Atención: Conmebol confirma a Sporting Cristal en fase de grupos de Copa Libertadores: "Todo listo"

Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene participación internacional año tras año. En el caso del primer equipo, el conjunto de Paulo Autuori deberá arrancar desde la Fase 2, en el que espera al ganador de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Sin embargo, su categoría Sub 20 afrontará el certamen continental a partir de la fase de grupos, en el que Conmebol confirmó su presencia como el de las demás instituciones.

Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20

Como se conoce, Sporting Cristal se consagró campeón del Torneo Juvenil Sub 18 2025, por lo que consiguió su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2026. Ahora, el combinado celeste se deberá medir ante los campeones de otros países de Sudamérica, en el que Conmebol ya definió la fecha del sorteo respectivo.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores Sub 20 2026

Conoce a los 12 equipos clasificados a la Copa Libertadores Sub 2026:

Belgrano (Argentina)

Bolívar (Bolivia)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Santiago Wanderers (Chile)

DIM (Colombia)

LDU (Ecuador)

Universidad Católica (Ecuador)

Olimpia (Paraguay)

Sporting Cristal (Perú)

Nacional (Uruguay)

Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Sporting Cristal en fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2026?

Según informó la Conmebol en sus redes sociales, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2026 se llevará a cabo este martes 10 de febrero en la sede ubicada en Paraguay. Se espera la presencia de los delegados de cada equipo, para así conocer sus rivales para el mes de marzo.

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2026 iniciará a partir de las 10:00 hora peruana (15:00 horas GMT). Conoce todos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia: 11:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 12:00 horas

España: 16:00 horas

¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20?

Este evento de la Conmebol a realizarse en Paraguay se podrá ver por la señal en vivo de Youtube, en la plataforma oficial del ente sudamericano. Dicho ello, toda la transmisión será totalmente gratis para el gusto de los millones de aficionados.