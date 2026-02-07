Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, pronóstico y dónde ver transmisión

Ante su hinchada, Sporting Cristal enfrenta a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, este domingo 8 de febrero a partir de las 11:00 a. m. El compromiso que corresponde a la segunda fecha del Torneo Apertura está pactado para se transmite mediante el canal oficial L1 MAX.

Tras debutar con un empate frente a Garcilaso en Cusco, el equipo de Paulo Autuori busca su primera victoria en el Apertura. Sabe, sin embargo, que el rival de turno será un duro desafío, por lo que deberá entregarse al máximo y evitar errores, de lo contrario la pasará muy mal.

Uno de los puntos que más preocupa a la hinchada rimense es la zona ofensiva, liderada por el delantero brasileño Felipe Vizeu. El DT Autouri volverá a darle la confianza colocándolo en el once titular acompañado de Gabriel Santana y Santiago Gonzalo.

Por su parte, Melgar viene con la ilusión de sumar su segundo triunfo en este Apertura. En la primera jornada se impusieron por 2-0 sobre Cienciano en el 'Clásico del Sur. Los pupilos de Juan Reynoso buscan dar la sorpresa y seguir liderando la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Zegarra, Jesús Alcántar, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Pablo Erustes, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal vs Melgar: hora del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 2:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.00 a. m. (Los Ángeles)

España: 7.00 p. m.

Sporting Cristal vs Melgar: canal y dónde ver

Para ver el partido de Sporting Cristal vs Melgar desde el Estadio Alberto Gallardo, solo debes conectarte a la transmisión de la señal oficial de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV. y Win TV.

Sporting Cristal vs Melgar: pronóstico

APUESTAS CRISTAL X MELGAR BETSSON 1.80 3.45 4.30 BETANO 1.85 3.70 4.70 BET365 1.73 3.50 5.00 1XBET 1.76 3.48 4.59

Sporting Cristal vs Melgar: últimos resultados