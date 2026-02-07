0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, pronóstico y dónde ver transmisión

Sporting Cristal recibe a Melgar en el estadio Alberto Gallardo este domingo 8 de febrero a partir de las 11:00 a. m. Mira la transmisión vía L1 MAX.

Sandra Morales
Sporting Cristal recibe a Melgar en la fecha 2 del Torneo Apertura
Sporting Cristal recibe a Melgar en la fecha 2 del Torneo Apertura | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Ante su hinchada, Sporting Cristal enfrenta a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, este domingo 8 de febrero a partir de las 11:00 a. m. El compromiso que corresponde a la segunda fecha del Torneo Apertura está pactado para se transmite mediante el canal oficial L1 MAX.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 por la fecha 2 del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura

Tras debutar con un empate frente a Garcilaso en Cusco, el equipo de Paulo Autuori busca su primera victoria en el Apertura. Sabe, sin embargo, que el rival de turno será un duro desafío, por lo que deberá entregarse al máximo y evitar errores, de lo contrario la pasará muy mal.

Uno de los puntos que más preocupa a la hinchada rimense es la zona ofensiva, liderada por el delantero brasileño Felipe Vizeu. El DT Autouri volverá a darle la confianza colocándolo en el once titular acompañado de Gabriel Santana y Santiago Gonzalo.

Por su parte, Melgar viene con la ilusión de sumar su segundo triunfo en este Apertura. En la primera jornada se impusieron por 2-0 sobre Cienciano en el 'Clásico del Sur. Los pupilos de Juan Reynoso buscan dar la sorpresa y seguir liderando la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Zegarra, Jesús Alcántar, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Pablo Erustes, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal vs Melgar: hora del partido

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.
  • México: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos: 2:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.00 a. m. (Los Ángeles)
  • España: 7.00 p. m.

Sporting Cristal vs Melgar: canal y dónde ver

Para ver el partido de Sporting Cristal vs Melgar desde el Estadio Alberto Gallardo, solo debes conectarte a la transmisión de la señal oficial de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV. y Win TV.

Sporting Cristal vs Melgar: pronóstico

APUESTASCRISTALXMELGAR
BETSSON1.803.454.30
BETANO1.853.704.70
BET3651.733.505.00
1XBET1.763.484.59

Sporting Cristal vs Melgar: últimos resultados

  • Sporting Cristal 1-0 Melgar
  • Melgar 1-0 Sporting Cristal
  • Melgar 2-0 Sporting Cristal
  • Sporting Cristal 1-2 Melgar
  • Melgar 1-1 Sporting Cristal

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. El novedoso once que Javier Rabanal presentará en el partido Universitario vs Cusco FC

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano