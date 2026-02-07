Alineaciones de Sporting Cristal vs Melgar: el imponente once celeste por partido del Apertura

Todo va quedando listo para el partido entre Sporting Cristal vs Melgar por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una rivalidad de años, por lo que ahora se darán una cita en el Estadio Alberto Gallardo en busca de los tres puntos. Conoce las alineaciones que alistan Paulo Autuori y Juan Reynoso para seguir firmes en el objetivo del título.

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que trabaja Paulo Autuori para conseguir el primer triunfo en el Torneo Apertura: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Todo apunta a que el cuadro del Rímac sostendrá su once base para enfrentar a FBC Melgar. Sporting Cristal sabe que debe hacerse fuerte en casa ante un rival directo como los rojinegros, por lo que sostendrá esta alineación ante el buen funcionamiento que tuvieron en la altura de Cusco.

Una de las variantes que puede surgir de último momento es el mediocampo, en caso Yoshimar Yotún tome un descanso para que ingrese Gustavo Cazonatti. Paulo Autuori viene analizando todas las posibilidades para conseguir los primeros tres puntos del certamen local.

Sporting Cristal quiere su primera victoria en la Liga 1 2026.

Alineación de Melgar

Juan Reynoso no guardaría jugadores y alista alinear a su mejor once ante Sporting Cristal: Jorge Cabezudo, Matías Zegarra, Jesús Alcántar, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Walter Tandazo, Horacio Orzán, Pablo Erustes, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Dado que inició con pie derecho el Torneo Apertura 2026 con una victoria en un 'Clásico del Sur' ante Cienciano, el cuadro de FBC Melgar no pretende hacer modificaciones en su once para enfrentar a los celestes en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto arequipeño siempre ha complicado a los del Rímac, por lo que ahora espera dar el batacazo y sumar tres puntos de oro.