¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar, canal de TV y dónde ver partido por la Liga 1?

Sporting Cristal y Melgar volverán a verse las caras en un duelo que promete emociones por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El escenario será el Estadio Alberto Gallardo, donde celestes y rojinegros protagonizarán uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, este domingo 8 de febrero, desde las 11:00 a. m. en Perú y la transmisión en vivo por L1 MAX.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar?

El partido entre Sporting Cristal vs Melgar se realizará desde la 1.00 p. m. de acuerdo al horario peruano. Revisa la programación según tu ubicación.

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 2:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.00 a. m. (Los Ángeles)

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar FC EN VIVO?

El cotejo entre Sporting Cristal vs Melgar se transmitirá por el canal de L1 MAX, disponible en diferentes operadores como Movistar, Claro TV, Best Cable, DirecTV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataforma L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal vs Melgar llegan con la intención de posicionarse desde temprano entre los protagonistas del campeonato. Sporting Cristal necesita hacerse fuerte en casa luego de haber sumado solo un punto en su estreno, mientras que Melgar intentará ratificar el buen inicio que tuvo en la primera fecha y sostener su regularidad.

En su debut, el conjunto rimense igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco, en un partido disputado donde Santiago González marcó para los celestes y Adrián Ascues convirtió para el cuadro local. Por su parte, el ‘Dominó’ arrancó con una victoria convincente al imponerse 2-0 sobre Cienciano en Arequipa, con tantos de Cristian Bordacahar y Jeriel de Santis bajo la conducción de Juan Reynoso.

Como antecedente más cercano entre ambos, se recuerda el enfrentamiento del 10 de agosto de 2025 por el Torneo Clausura, cuando Sporting Cristal se quedó con el triunfo por 1-0 en el Alberto Gallardo gracias al gol de Ian Wisdom.