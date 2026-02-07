¡Sorpresivo! Sporting Cristal incorpora a volante de la selección peruana para buscar el título

Sporting Cristal es uno de los equipos que más cambios han sufrido en su plantel en comparación con la última temporada. Pese a los poco refuerzos que han sumado, la escuadra rimense se ilusiona con poder conseguir el título de la Liga 1. En ese contexto, se conoció que acaban de sumar a un talentoso volante nacional para potenciar su equipo.

Sporting Cristal incorporó a volante de la selección peruana

Recientemente, la escuadra bajopontina sufrió una nueva baja en su plantel tras la salida de Jesús Pretell, dejando un vació en la zona de contención. Por ello, la dirección deportiva de Sporting Cristal tomó la decisión de incorporar a un jugador para ocupar este espacio. Se trata del futbolista Gerson Castillo, una de las jóvenes promesas y que ya fue presentado en la Tarde Celeste.

De acuerdo a lo indicado por el reconocido periodista Jean Martín Dueñas, durante su programa 'EnredadosSC', el club tiene decidido que joven volante integre el primer equipo tras haber destacado con la Sub-18 en la temporada pasada y pueda ser una de las opciones en el zona de contención.

Video: EnredadoSC

"Si se lesiona Cazonatti no te queda un '5' de contención. Lo que pude conocer es que en Cristal ven al reemplazo de Pretell en un chico de la reserva que se llama Gerson Castillo, tiene 17 años. Me dijeron que es él, pero claramente no es que ya va a tener minutos", informó el citado comunciador.

No obstante, Dueñas señaló que esto no quiere indicar que va a jugar de inmediato como titular. Y es que, al tratarse de un juvenil, lo ideal es que sume minutos poco a poco con en el máximo nivel. Castillo se destaca por su gran habilidad para recuperar el balón y para anticipar a los atacantes.

Gerson Castillo jugó con la selección peruana

El volante de 17 años es considerado uno de las mejores promesas de Sporting Cristal y ha dejado un gran rendimiento con la reserva. Por ello, ha recibido el llamado para integrar las convocatorias de las distintas divisiones menores de la selección peruana. Su etapa más regular fue con la Sub-17 donde jugó 11 partidos.

Gerson Castillo jugó con las divisiones menores de la 'Bicolor'. Foto: FPF

Cabe recordar que Gerson Castillo fue parte del equipo 'celeste' que disputó el último Torneo Juvenil Sub-18, donde se consagró como una de las figuras y fue pieza importante para conseguir el título.