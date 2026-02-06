DT de Sporting Cristal se rindió por el fichaje de ex atacante de Universitario: "Lo tiene muy claro"
Estratega de Sporting Cristal se pronunció luego de la llegada de exatacante de Universitario para esta temporada y aseguró que se debió a su buen momento en su último equipo.
Sporting Cristal va por su revancha en la Liga Femenina 2026. El conjunto celeste buscará evitar el tricampeonato de Alianza Lima, motivo por el cual, la dirigencia reforzó su plantilla con destacadas figuras. Una de las futbolistas que sorprendió a los hinchas tras conocerse su vuelta al Rímac es la delantera Alessia Sanllehi.
DT de Sporting Cristal destacó la llegada de exatacante de Universitario para este 2026
En ese contexto, luego de su incorporación, la actual estratega del cuadro bajopontino, Vivian Ayres sostuvo una entrevista con Barrio Cervecero en donde se refirió al traspaso de la atleta nacional y reveló que el área deportiva se convenció de su regreso tras su destacado momento con el conjunto carlista.
Alessia Sanllehi jugó en Universitario Femenino en la temporada 2023
Ayres elogió la capacidad goleadora que tuvo Sanllehi en la escuadra trujillana, y aprovechó en subrayar que el club priorizó este presente y sus cualidades en ataque en lugar de la anterior atacante colombiana, Karol Murcia que para este 2026 decidió fichar por Dragonas IDV de Ecuador.
"Ella lo tiene muy claro. Los dos últimos años de ella en Mannucci han sido muy buenos, por eso es que nosotros volteamos a verla otra vez. Nos da algunas cosas que Karol no nos daba", sostuvo.
¿Quién es Alessia Sanhelli?
Vale recordar que, Alessia Sanhelli es una joven delantera que se formó en Sporting Cristal. A sus 23 años, la futbolista adquirió experiencia en históricos elencos nacionales, y también en la selección peruana femenina.
¿En qué equipos ha jugado Alessia Sanllehi?
- Sporting Cristal
- Universitario
- Carlos A.Mannucci
