Dejó Sporting Cristal y ahora revela su alegría de estar en la pretemporada de Universitario: "Bien"

Universitario de Deportes debutó con pie derecho en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 luego de ganar a ADT y uno de los futbolistas que destacó en los 90 minutos es el volante Jesús Castillo. A sus 24 años, el jugador no hizo extrañar a Rodrigo Ureña en su posición, y se perfila para ser pieza clave en el once de Javier Rabanal esta temporada.

Dejó Sporting Cristal y ahora mostró su alegría de estar en la pretemporada de Universitario

En ese sentido, durante una reciente conferencia de prensa que brindó el joven futbolista desde Campo Mar, expresó sentirse contento de haber sido parte de la pretemporada de la 'U' este 2026, toda vez que, de esta manera tendrá un mejor desempeño a nivel local e internacional.

Jesús Castillo fue parte de la pretemporada de Universitario/Foto: X

"Esta pretemporada me ha servido mucho para ponerme a punto, y sigo preparándome día a día para lo que viene. Hemos aceptado bien la idea del 'profe', es distinta a la que teníamos el año pasado", manifestó.

(Video: Colectivo World)

De otro lado, Castillo contó la razón por la cual tuvo que ser sustituido durante el encuentro contra ADT en su debut por el Torneo Apertura 2026. Sobre ello, el ex Gil Vicente reveló que fue por precaución y actualmente está en óptimas condiciones.

"Salí por una molestia en un choque que tuve en el primer tiempo, en el segundo tiempo se me adormeció un poco la pierna y preferí salir porque no estaba al 100%. Ya pude entrenar con normalidad, fue un golpe nada más", añadió.

Jesús Castillo opinó sobre el próximo partido ante Cusco FC

Por último, el pivote de Universitario brindó sus expectativas sobre enfrentar a los 'Guerreros Dorados' en la siguiente jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, señalando que su objetivo es quedarse con los tres puntos para seguir firmes en la tabla de posiciones.

"Sabemos las fortalezas de Cusco FC, vas a trabajar sobre eso. Es un buen equipo, se han mantenido los jugadores del año pasado, pero igual vamos a salir a ganarlo porque es un partido ante un rival directo", sentenció.