0
URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Adrián Quiroz, la gran novedad en la convocatoria de Perú, confesó que pensó en dejar el fútbol: "Depresión"

Adrián Quiroz es la gran sorpresa en la convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de marzo. El jugador confesó que pasó por depresión y pensó en dejar el fútbol.

Jesús Yupanqui
Adrián Quiroz contó que pensó en dejar el fútbol por pasar un fuerte cuadro de depresión.
Adrián Quiroz contó que pensó en dejar el fútbol por pasar un fuerte cuadro de depresión. | FOTO: adrianquirozf10
COMPARTIR

El jugador de Los Chankas, Adrián Quiroz es la gran novedad en la lista de convocados de Mano Menezes. Si bien ahora toca el éxito de su carrera y tiene la oportunidad de escribir su propia historia en el equipo de todos, el volante de 26 años confesó que hace un par de años la pasó mal, incluso pensó en dejar el fútbol.

Medio ecuatoriano se pronunció sobre la convocatoria de Jairo Vélez a la selección peruana.

PUEDES VER: Medio ecuatoriano dio firme comentario sobre la convocatoria de Jairo Vélez: "Pieza clave"

Adrián Quiroz reveló que pensó en dejar el fútbol

En una entrevista con L1 MAX, Adrián Quiroz contó que en el 2021 pensó en dejar de jugar al fútbol porque no tenía equipo y las oportunidades no se le presentaban. Pasó por una depresión fuerte y no quería saber nada sobre el 'deporte rey'.

“Hubo un momento en el 2021 en que quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me presentaban oportunidades. Salí de la 'U' a mitad de año y estuve entrenando por mi cuenta. Antes de llegar a Atlético Grau pasé por una depresión fuerte, no quería saber nada. Estaba en Piura pasando las pruebas y, en el transcurso de eso, me vino el 'bajón' (pero) hablé con mis papás y un tío muy querido que me hizo entender las cosas”, reveló Quiroz.

Además, el exvolante de Universitario contó que cuando militaba en Alfonso Ugarte de Puno no le cumplieron con su remuneración, pero él decidió seguir jugando por amor al fútbol. Momentos complicados, pero que le llevaron a seguir luchando por cumplir su sueño.

“Pasé momentos duros. En Alfonso Ugarte jugué todo el año, pero solamente me pagaron dos meses. Jugaba por amor propio, al fútbol y por pasión”, indicó el hombre de Los Chankas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

  2. ¿Quién es Adrián Quiroz, el jugador de Chankas que fue convocado a la selección peruana?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano