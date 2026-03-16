Adrián Quiroz, la gran novedad en la convocatoria de Perú, confesó que pensó en dejar el fútbol: "Depresión"

El jugador de Los Chankas, Adrián Quiroz es la gran novedad en la lista de convocados de Mano Menezes. Si bien ahora toca el éxito de su carrera y tiene la oportunidad de escribir su propia historia en el equipo de todos, el volante de 26 años confesó que hace un par de años la pasó mal, incluso pensó en dejar el fútbol.

Adrián Quiroz reveló que pensó en dejar el fútbol

En una entrevista con L1 MAX, Adrián Quiroz contó que en el 2021 pensó en dejar de jugar al fútbol porque no tenía equipo y las oportunidades no se le presentaban. Pasó por una depresión fuerte y no quería saber nada sobre el 'deporte rey'.

“Hubo un momento en el 2021 en que quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me presentaban oportunidades. Salí de la 'U' a mitad de año y estuve entrenando por mi cuenta. Antes de llegar a Atlético Grau pasé por una depresión fuerte, no quería saber nada. Estaba en Piura pasando las pruebas y, en el transcurso de eso, me vino el 'bajón' (pero) hablé con mis papás y un tío muy querido que me hizo entender las cosas”, reveló Quiroz.

Además, el exvolante de Universitario contó que cuando militaba en Alfonso Ugarte de Puno no le cumplieron con su remuneración, pero él decidió seguir jugando por amor al fútbol. Momentos complicados, pero que le llevaron a seguir luchando por cumplir su sueño.

“Pasé momentos duros. En Alfonso Ugarte jugué todo el año, pero solamente me pagaron dos meses. Jugaba por amor propio, al fútbol y por pasión”, indicó el hombre de Los Chankas.