- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- FC Cajamarca vs Chankas
- Real Madrid vs Bayern Múnich
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco
Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.
No falta mucho para el partido entre Cusco FC vs Flamengo por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos buscarán a como de lugar los tres puntos en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega sobre los 3.399 m.s.n.m., sabiendo que la altura será clave en los siguientes 90 minutos. Bajo esa premisa, te dejamos el canal confirmado para ver este cotejo internacional.
¿Dónde ver Cusco FC vs Flamengo?
La transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN 7 para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el app de Disney Plus que puedes sintonizarlo a través de SmarTV, PC y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Cusco FC vs Flamengo
- Argentina: FOX Sports 2, Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 7, Disney+ Premium
- Brasil: Paramount+
- México: ESPN 2 México, Disney+ Premium
- España: LaLiga+
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect
¿Cómo llega Cusco FC y Flamengo?
Cusco FC llega a este duelo tras una importante victoria en Arequipa ante FBC Melgar por la Liga 1. Los guerreros dorados encadenan dos triunfos consecutivos en la presente temporada y llega motivado para el choque ante el ‘Mengao‘ por Copa Libertadores.
En el caso de Flamengo, encadenaba dos partidos sin conseguir victorias en el Brasileirao, pero logró levantar cabeza en su último choque ante Santos al superarlo por 3-1. De esta manera, el ‘Fla‘ está en la cuarta posición con 17 unidades y está a ocho puntos del líder Palmeiras.
Cusco FC vs Flamengo: fecha, día y hora confirmada
Este choque de Copa Libertadores entre Cusco FC vs Flamengo está programado para el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 19.30 horas locales (21.30 horas de Brasil) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90