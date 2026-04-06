Canal confirmado para ver Cusco FC vs Flamengo por partido de Copa Libertadores 2026

No falta mucho para el partido entre Cusco FC vs Flamengo por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos buscarán a como de lugar los tres puntos en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega sobre los 3.399 m.s.n.m., sabiendo que la altura será clave en los siguientes 90 minutos. Bajo esa premisa, te dejamos el canal confirmado para ver este cotejo internacional.

¿Dónde ver Cusco FC vs Flamengo?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Flamengo por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN 7 para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el app de Disney Plus que puedes sintonizarlo a través de SmarTV, PC y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Cusco FC vs Flamengo

Argentina: FOX Sports 2, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 7, Disney+ Premium

Brasil: Paramount+

México: ESPN 2 México, Disney+ Premium

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect

¿Cómo llega Cusco FC y Flamengo?

Cusco FC llega a este duelo tras una importante victoria en Arequipa ante FBC Melgar por la Liga 1. Los guerreros dorados encadenan dos triunfos consecutivos en la presente temporada y llega motivado para el choque ante el ‘Mengao‘ por Copa Libertadores.

En el caso de Flamengo, encadenaba dos partidos sin conseguir victorias en el Brasileirao, pero logró levantar cabeza en su último choque ante Santos al superarlo por 3-1. De esta manera, el ‘Fla‘ está en la cuarta posición con 17 unidades y está a ocho puntos del líder Palmeiras.

Cusco FC vs Flamengo: fecha, día y hora confirmada

Este choque de Copa Libertadores entre Cusco FC vs Flamengo está programado para el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 19.30 horas locales (21.30 horas de Brasil) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.