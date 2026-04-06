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DT de Flamengo dio rotundo mensaje sobre partido ante Cusco FC por Libertadores: "Son..."

Leonardo Jardim, DT de Flamengo, se pronunció previo al duelo ante Cusco FC por la Copa Libertadores y dio un severo mensaje sobre jugar en la altura.

Angel Curo
DT de Flamengo dio rotundo mensaje sobre partido ante Cusco FC por Libertadores
DT de Flamengo dio rotundo mensaje sobre partido ante Cusco FC por Libertadores | Composición: Líbero
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Cada vez falta menos para vivir el enfrentamiento entre Cusco FC vs Flamengo por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El cuadro imperial busca dar el gran golpe en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y vencer al actual campeón. Previo al duelo, el DT del cuadro brasileño, Leonardo Jardim, se refirió sobre cómo afrontar el factor de altura.

Cusco FC recibe a Flamengo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega por Copa Libertadores 2026.

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DT de Flamengo dio rotundo mensaje sobre partido ante Cusco FC

Luego de su último partido, el técnico Leonardo Jardim declaró ante los medios en conferencia de prensa y fue consultado sobre cómo lidiar con la gran sobrecarga de partidos que afrontarán y la exigencia por ser campeón en todas las competiciones.

Al respecto, el líder del ‘Mengao’ se pronunció sobre el duelo ante Cusco FC y señaló que es una gran dificultad enfrentar a los equipos de altura, por lo que alista un cambio en su once titular con jugadores que puedan adaptarse a estas condiciones y darle rodaje a su plantel.

Flamengo, Cusco FC

DT de Flamengo habló sobre jugar ante Cusco FC en la altura

Tenemos que hacer un cambio estructural para jugadores que estén preparados para este tipo de lucha (por jugar en la altura de Cusco) en lugar de un Maracaná. En el fútbol no existe lo fácil. Todos los partidos son difíciles. Lo que podemos hacer es simplificar el juego", señaló el estratega.

De igual manera, Jardim destacó la relevancia del enfrentamiento contra Cusco FC y rememoró que en la campaña anterior enfrentaron varios desafíos. Además, subrayó la necesidad de gestionar adecuadamente a su equipo para el próximo partido clásico contra Fluminense.

"Son dos partidos importantes. Uno es de la Copa Libertadores; el año pasado tuvimos algunas dificultades fuera de casa. Fluminense crea problemas, aunque ganamos el trofeo del Campeonato Carioca. Tenemos que gestionar al equipo; seguramente algunos jugarán más ahora (ante Cusco FC), luego no jugarán tanto como Fluminense. Lo que no cambia es el trabajo”, aseveró.

¿Cómo llega Cusco FC al partido ante Flamengo?

Cusco FC llega con gran motivación a su debut en la Copa Libertadores luego de vencer por 3-1 a Melgar en la fecha 9 de la Liga 1, sumando su segunda victoria consecutiva en la temporada. Además, el cuadro imperial ha recuperado el mejor nivel de Facundo Callejo, su máximo goleador con seis anotaciones.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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