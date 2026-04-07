Momento del debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 ante Cerro Porteño. Los del Rímac se mudan al Estadio Miguel Grau del Callao este miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 horas locales (23.00 horas de Paraguay). La transmisión de este compromiso va por ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por Libero.pe

El equipo celeste tendrá el debut de Zé Ricardo como director técnico tras la salida repentina de Paulo Autuori. El nuevo estratega brasileño no estuvo en el pasado choque ante CD Moquegua por la Liga 1, en el que los ‘rimenses‘ tropezaron sorpresivamente en el Estadio Alberto Gallardo con un Iván Bulos que asumió el reto de manera interina.

Ahora, se verá en estos 90 minutos el planteamiento de Zé Ricardo para tratar de recobrar la confianza en los aficionados. Sabe que el plantel está totalmente cerrado en cuanto a la necesidad de traer más incorporaciones, pero que seguirá firme con lo que tiene y encontrar un once de ensueño para batir a un Cerro Porteño que también tiene a un DT en las últimas semanas.

Y es que hace unos días se dio el debut de Ariel Holan al mando de Cerro Porteño en la Liga Paraguaya, consiguiendo una importante victoria de 3-0 ante 2 de Mayo. Ahora, esperan estar recuperados físicamente para poder dar el golpe en el Callao y superar a los del Rímac que atraviesan una crisis de resultados.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 se juega este miércoles 8 de abril en el Estadio Miguel Grau del Callao. El cuadro celeste recibe en tierras chalacas a los paraguayos en su afán de iniciar el torneo internacional con una victoria que le devuelva la confianza a los aficionados.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

El compromiso entre Sporting Cristal y Cerro Porteño inicia a partir de las 21.00 hora peruana (23.00 horas de Paraguay, 2.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 20.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas

Venezuela, Bolivia: 22.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 23.00 horas

España: 4.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes verlo vía streaming a través del app de Disney Plus mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay: ESPN, Disney+

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

Chile: ESPN 5, Disney+ Premium

Colombia, Ecuador, Venezuela: ESPN 2, Disney+ Premium

México: ESPN 2 México, Disney+ Premium

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Cerro Porteño: Martín, Chaparro, Quintana, Velázquez, Sánchez, Piris, Paredes, Aliseda, Soñora, Domínguez y Vegetti.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Cerro Porteño en este duelo de Copa Libertadores 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE CERRO PORTEÑO Betsson 2.42 3.05 2.98 Betano 2.45 3.10 3.10 Bet365 2.45 3.20 3.00 1XBet 2.48 3.19 3.08 Doradobet 2.50 3.10 3.10

Historial y estadísticas de Sporting Cristal vs Cerro Porteño