Prensa paraguaya elogió a jugador de Cristal tras victoria ante Cerro Porteño: "Dolor de cabeza"
Sporting Cristal venció en su debut ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores y la prensa paraguaya no tardó en reaccionar destacando a uno de los jugadores rimenses. ¿Quién es?
Sporting Cristal inició con pie derecho su participación en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los rimenses sorprendieron con un gran rendimiento y ahora buscarán seguir destacando para avanzar de ronda. Luego del encuentro, la prensa paraguaya no tardó en elogiar a un jugador celeste por su rendimiento.
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Prensa paraguaya elogió a jugador de Cristal tras victoria ante Cerro Porteño
Uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en la victoria de Sporting Cristal fue Maxloren Castro. El extremo nacional fue determinante con su desequilibrio por la bandas, generando gran peligro entre los defensores rivales. Además, estuvo cerca de anotar en más de una ocasión.
Precisamente, su desempeño no pasó desapercibido en territorio paraguayo, ya que el medio ‘Digital Misiones’ no dudó en destacarlo como una de las grandes figuras de los bajopontinos y remarcó que fue “un dolor de cabeza” durante todo el partido.
Maxloren Castro fue destacado por la prensa paraguaya tras victoria ante Cerro Porteño
“Tras la pausa de hidratación creció el juego del rival. Los avances del juvenil Maxloren Castro fueron un dolor de cabeza para Cerro Porteño”, mencionó el citado medio en su capacitación.
Y es que Maxloren se mostró muy activo al momento de pedir el balón e intentar progresar por las bandas, además de que obtuvo un 91 % de precisión en los pases, de acuerdo con datos de Sofascore. Asimismo, fue el causante de la expulsión de Cecilio Domínguez provocando que le propinaran una agresión.
Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, elogió a Maxloren Castro
El DT de Sporting Cristal, Zé Ricardo, analizó el rendimiento del extremo de 18 años ante Cerro Porteño y no dudó en remarcar su gran desequilibrio. Además, señaló que tiene un gran futuro por delante.
“Hablé con Maxloren para que jugase solo, porque esa es su característica. Es un jugador que le gusta jugar en el uno contra uno, tiene confianza para jugar y seguramente si juega así va a tener un gran futuro. Él es pequeño de tamaño pero es grande en voluntad para jugar al fútbol”, indicó.
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