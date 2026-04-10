Andrés Mendoza minimizó gol de Felipe Vizeu en Cristal y dio rotundo comentario: "Ese..."

Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con el gol agónico de Felipe Vizeu, quien rompió su sequía goleadora en el momento más determinante. Luego de casi dos meses sin anotar, el brasileño ingresó a los 72 minutos ante el cuadro paraguayo y, apenas 10 después, apareció para firmar el gol agónico que le dio el triunfo al club celeste en su debut. Sin embargo, Andrés Mendoza salió al frente para dar un rotundo comentario minimizando su tanto.

Andrés Mendoza minimizó gol de Felipe Vizeu en Sporting Cristal para la Copa Libertadores 2026

Vizeu no llegaba en su mejor forma para el duelo por Libertadores, había perdido espacio en el equipo y en los últimos dos partidos de Liga 1 apenas sumó 50 minutos. Aun así, Zé Ricardo decidió darle minutos en el torneo continental y el delantero respondió con un golazo ante Cerro Porteño.

Sin embargo, el tanto no convenció a todos. Uno de ellos fue Andrés Mendoza, quien fue bastante duro en su análisis y dejó clara su postura sobre el rendimiento de Vizeu. “Puede haber hecho el gol, pero para mí sigue siendo un desastre. Un delantero tiene que marcar siempre”, señaló en el programa Datazo.

Video: El Datazo

El exjugador también se detuvo en la jugada del gol y resaltó el pase de Yoshimar Yotún, minimizando la definición del brasileño. “Ese tanto nace por la precisión de Yotún. Ahí lo único que tenía que hacer era empujarla”, comentó.

Finalmente, el ‘Cóndor’ puso en duda las cifras del atacante y aseguró que seguirá evaluando su rendimiento en los próximos encuentros. “¿Cuántos goles tiene en el campeonato? Habrá que ver cómo responde con el paso de los partidos”, concluyó.

Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Desde su llegada a Sporting Cristal en 2025, Vizeu suma 20 partidos disputados, con cinco goles en 1.207 minutos. Además, no ha dado asistencias y registra tres tarjetas amarillas.