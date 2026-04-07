'Chorri' Palacios dio rotundo comentario sobre Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal: "Es muy..."
Roberto 'Chorri' Palacios no se guardó nada y dio firme comentario sobre el nuevo técnico de Sporting Cristal, Zé Ricardo.
Sporting Cristal presentó a Zé Ricardo como su flamante técnico para lo que resta de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Tras ello, el histórico jugador del club celeste, Roberto 'Chorri' Palacios salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el entrenador brasileño.
En conversación con el programa del periodista Lalo Archimbaud en Ovación, Palacios fue consultado sobre Cristal y su actualidad tras la salida del técnico Paulo Autuori.
Asimismo, también fue consultado sobre cómo ve el fichaje de Zé Ricardo como flamante entrenador del club celeste con miras al Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores 2026.
Para Roberto Palacios es importante que los hinchas de Sporting Cristal comprendan que es un nuevo inicio por lo que deben apoyar al técnico Zé Ricardo para un buen debut con el claro objetivo de salir campeones a fin de año.
“Hay que ver el rendimiento y el funcionamiento del equipo para opinar. Mientras no se vea el trabajo, es muy pronto. Yo deseo que el profesor que ha llegado ayude a lograr buenos resultados, pero eso viene de la mano de un buen rendimiento”, afirmó.
Por otro lado, Palacios se mostró incómodo por la actualidad de Sporting Cristal tras no salir campeón desde 2020, alcanzó seis años sin logros deportivos.
“Sí estamos preocupados, porque ya son varios años en los que la cosa no está yendo bien. Cristal nunca ha estado tanto tiempo sin conseguir una estrella. De repente podías pasar uno o dos años sin campeonar, pero luego siempre se buscaba volver a ganar. Hoy ya son más de seis años”, concluyó.
Zé Ricardo es nuevo técnico de Sporting Cristal
Sporting Cristal presentó a Zé Ricardo como nuevo técnico en reemplazo de Paulo Autuori por una temporada de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.
