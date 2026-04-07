¿Por qué Sporting Cristal podría jugar en desventaja por culpa de Alianza Atlético?

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao este miércoles 8 de abril por la primera fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, los celestes podrían jugar en desventaja ante los de Paraguay por culpa de Alianza Atlético de Sullana. Te contamos el por qué.

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Resulta que los 'cerveceros' no son los únicos peruanos en competir a nivel internacional esta semana, ya que también están Universitario y Cusco FC en el mismo torneo Conmebol. Sin embargo, si nos vamos a Copa Sudamericana aparecen Cienciano del Cusco y el ya mencionado 'Vendaval' de Piura.

Bajo lo anterior mencionado, Alianza Atlético recibe a Tigre de Argentina por la fecha 1 del campeonato continental y jugará precisamente en el Estadio Miguel Grau. Por ello, puede dejar el césped en malas condiciones a solo un día de que Sporting Cristal ejerza localía en ese mismo recinto deportivo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

El Estadio Miguel Grau albergará el Alianza Atlético vs Tigre y el Sporting Cristal vs Cerro Porteño.

Es decir, los celestes podrían jugar en un campo desgastado contra el 'Ciclón' de Barrio Obrero. Esto debido a que se eligió el escenario del Callao de emergencia luego de que el Estadio Alejandro Villanueva fuera clausurado temporalmente por los lamentables hechos sucedidos la semana pasada.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: hora y dónde ver

El partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 está pactado para que inicie a las 21.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del encuentro internacional será mediante la señal de ESPN para todo Sudamérica. Finalmente, también podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.