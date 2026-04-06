Conmebol se pronunció sobre el estadio para el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño
Desde Paraguay, se comunicaron directamente con Conmebol para definir el estadio del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal vive una incertidumbre en lo que respecta a su partido ante Cerro Porteño. Y es que no se conoce con claridad el estadio a disputarse el choque de Copa Libertadores ante la clausura temporal de Matute. Ante este panorama, la Conmebol se pronunció para ir definiendo este hecho.
Conmebol dará anuncio oficial del estadio para Sporting Cristal vs Cerro Porteño
En las últimas horas, desde Paraguay reportaron que hubo contacto directo con la Conmebol para conocer al 100% el estadio definido para el choque entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño. De momento, el ente sudamericano indica que el Estadio Alejandro Villanueva será la sede de este cruce, pero habrá un comunicado a las 13.00 horas de hoy, lunes 6 de abril.
En palabras del periodista Daniel Maciel, todo se esclarecerá en las próximas horas con el comunicado del ente deportivo de nuestro continente. Se sabe que hay mucha incertidumbre por ello y que debe corroborarse cuanto antes para la planificación de los clubes protagonistas, así como de los aficionados.
“Nada definido de manera oficial. Acaban de confirmar desde Conmebol que a las 15.00 horas de Paraguay (13.00 hora peruana) Conmebol oficialmente va a comunicar dónde se va a jugar Sporting Cristal vs Cerro Porteño“, reveló el periodista Daniel Maciel en el programa “Radio Ñandutí“.
(VIDEO: Radio Ñandutí)
Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, día, hora y canal
El partido de Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se juega el miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 hora peruana (23.00 horas de Paraguay) con la transmisión en vivo y en directo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica.
