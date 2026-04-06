Diego Rebagliati estalló en vivo al comentar la derrota de Sporting Cristal con CD Moquegua: "Patético"
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no calló durante programa en vivo para expresar su malestar ante la derrota de Sporting Cristal ante CD Moquegua.
Sporting Cristal tropezó nuevamente en casa en esta edición 2026 de la Liga 1. Los celestes perdieron ante el recién ascendido CD Moquegua, que logró su primer triunfo en Primera División en condición de visita. Bajo este panorama, Diego Rebagliati tomó la palabra durante programa en vivo y dio firmes calificativos del rendimiento del cuadro ‘bajopontino‘ al saber que prácticamente le dijeron adiós al Torneo Apertura.
Diego Rebagliati estalló contra Sporting Cristal
Durante una nueva edición de “Al Límite“ de L1 MAX, el comentarista deportivo tomó la palabra para presentar el resumen del partido de Sporting Cristal ante CD Moquegua. Sin embargo, antes de dar el pase a las imágenes, calificó de “patético“ lo hecho por los celestes en este duelo clave del Torneo Apertura 2026.
Por si fuera poco, recalcó que fue uno de los peores partidos de Sporting Cristal de los últimos 15 años, el cual comienza a dejar muchas molestias e incertidumbre con miras al siguiente duelo ante Cerro Porteño por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Momento duro para el elenco del Rímac que sigue acrecentando su crisis de resultados de las últimas temporadas.
“Yo pensé que nos íbamos a salvar, pero tenemos que ver el patético resumen de lo que hizo Sporting Cristal el viernes en el Gallardo. Mérito para los chicos de Moquegua, pero lo de Cristal fue el peor partido en 15 años. Todo tuyo Erick Delgado, porque si sigo hablando, me van a poner pitidos“, manifestó Diego Rebagliati.
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Cerro Porteño por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Este cotejo internacional está programado para el miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 horas locales (23.00 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
